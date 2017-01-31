НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 30 ЯНВАРЯ
31.01.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 34 | Автор: Сергей Скляров
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Украинские власти начали частичную эвакуацию жителей города Авдеевка Донецкой области в связи с обострением ситуации в этом районе Донбасса.
Порошенко экстренно созывает военный кабинет
На 31 января назначено внеплановое заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны.
Кремль нашел инициаторов атаки на Авдеевку
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль нашел доказательства того, что Авдеевку атаковали украинские «самостийные отряды». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Путин назначил нового замминистра обороны РФ
Во вторник, 31 января, президент РФ Владимир Путин назначил заместителем министра обороны Александра Фомина, прежде занимавшего пост директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт Кремля.
Минфин предложил девальвировать рубль
Аналитики Минфина считают, что текущий курс рубля противоречит бюджетному правилу, поэтому государству следует девальвировать национальную валюту, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Коммерсант».
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