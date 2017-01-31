НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 30 ЯНВАРЯ

Украинские власти начали частичную эвакуацию жителей города Авдеевка Донецкой области в связи с обострением ситуации в этом районе Донбасса.На 31 января назначено внеплановое заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль нашел доказательства того, что Авдеевку атаковали украинские «самостийные отряды». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.Во вторник, 31 января, президент РФ Владимир Путин назначил заместителем министра обороны Александра Фомина, прежде занимавшего пост директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт Кремля.Аналитики Минфина считают, что текущий курс рубля противоречит бюджетному правилу, поэтому государству следует девальвировать национальную валюту, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Коммерсант».