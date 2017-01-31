УЧЕБА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

В Администрации ЗАТО г.Железногорск прошел очередной семинар для председателей Советов многоквартирных домов и товариществ собственников жилья

В мероприятии принял участие глава администрации Сергей Пешков и заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Юрий Латушкин. В частности, на встрече рассмотрели вопрос об изменениях по оплате ЖКУ, которые вступили в силу с 1 января 2017 года.

С 2017 года в связи с принятием постановления Правительства РФ от 26.12.2016 № 1498 произошло много существенных изменений в правилах оказания ЖКУ, в том числе по начислению платы за ЖКУ. Из них к наиболее существенным относится перенос платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды в плату за содержание общего имущества в части расходов на оплату ресурсов (воды, стоков, эл.энергии) в целях содержания общего имущества.

В целях более подробного информирования потребителей о произошедших изменениях в платежных документах, начиная с января 2017 года и в течение первого полугодия 2017 года управляющая организация будет размещать более подробную информацию об указанных изменениях, а также номера телефонов, по которым потребитель будет иметь возможность получить подробную информацию, сообщает муниципальный портал.