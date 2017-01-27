В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ЛЮДМИЛА РАЗДИНА

Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 30 января

Порядок начисления ОДН на свет и воду изменился. Как теперь собственники домов будут оплачивать общедомовые услуги? Почему пользоваться ресурсом по нормативу становится не выгодно? Как борется с должниками ГЖКУ? На вопросы ответит начальник расчетно-кассового центра МП ГЖКУ Людмила Раздина.



Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в понедельник, 30 января, в 12.30.



Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200.

Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.