ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 26 ЯНВАРЯ

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудят по телефону вопросы по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.Tatler извинился перед главой Росгвардии Виктором Золотовым за материал о Дарье Золотовой, которую журнал ошибочно назвал дочерью чиновника, сообщают Рамблер/новости.Издание Life назвало нападение на дочь бойца Федора Емельяненко «провокацией ради чеченского следа и дискредитации главы Чечни Рамзана Кадырова». Об этом сообщают Рамблер/новости.Группа москвичей обратилась в Общественную палату с жалобой на ограждение на могиле погибшей в ДТП внучки экс-совладельца ЮКОСа Платона Лебедева. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life.Новый украинский миномет «Молот» при выстреле взлетел и перевернулся в воздухе, а затем упал на землю. Видео происшествия опубликовал пользователь YouTube, сообщают Рамблер/новости.