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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 ЯНВАРЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 ЯНВАРЯ
27.01.17 | Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 28 января представляет Анна Тищук
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ЛЮДМИЛА РАЗДИНА 

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ЛЮДМИЛА РАЗДИНА 
27.01.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 30 января 
ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
27.01.17 | Главные темы / Происшествия
Железногорская полиция разыскивает без вести пропавшего Заречного Владислава
УМЫКНУЛИ НОУТБУК

УМЫКНУЛИ НОУТБУК
27.01.17 | Главные темы / Происшествия
Полицейские задержали подозреваемого в краже ноутбука из квартиры
СКОРО ЗА ПАРТЫ!

СКОРО ЗА ПАРТЫ!
27.01.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске готовятся к комплектованию первых классов

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 26 ЯНВАРЯ

27.01.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Автор: Сергей Скляров



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