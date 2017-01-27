ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 26 ЯНВАРЯ
27.01.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Автор: Сергей Скляров
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Нападение на дочь Емельяненко оказалось провокацией
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Москвичи пожаловались на мемориал внучки Лебедева
Группа москвичей обратилась в Общественную палату с жалобой на ограждение на могиле погибшей в ДТП внучки экс-совладельца ЮКОСа Платона Лебедева. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life.
Новый украинский миномет взлетел в воздух при выстреле
Новый украинский миномет «Молот» при выстреле взлетел и перевернулся в воздухе, а затем упал на землю. Видео происшествия опубликовал пользователь YouTube, сообщают Рамблер/новости.
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