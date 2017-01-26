НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 25 ЯНВАРЯ

В ночь на четверг в центре Москвы произошла драка, в ходе которой пострадали пять человек, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life. Драка произошла на Страстном бульваре.Российская авиагруппа, которая участвует в освобождении Пальмиры от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», будет усилена с помощью вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и штурмовиков Су-25 «Грач».Гендиректор IKEA в России Вальтер Каднар рассказал «Ведомостям», что компания 26 января объявит о снижении цен. Об этом сообщают Рамблер/новости.Минздрав выступил с революционной инициативной — запретить курить целому поколению.К ночи с 26 на 27 января воздух в столице прогреется почти на 20 градусов, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на центр погоды ФОБОС.