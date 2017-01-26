ЖИВОДЕРА В КЛЕТКУ!

Железногорские полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным

В полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что во дворе дома мужчина нанес ножевые ранения собаке. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Со слов гражданки было составлено описание злоумышленника, ориентировка на которого была разослана всем наружным нарядам полиции. Спустя некоторое время полицейские патрульно-постовой службы задержали причастного к происшествию. Как пояснил мужчина, уход за животным был ему в тягость, и таким способом он решил избавиться от пса.

В отношении 41-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными». Санкция данной статьи предполагает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск