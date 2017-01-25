ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
25.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Наталья Кокорина
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-Не работник, а мечта! Сотрудники охранного агентства «Барс+» с октября не получают зарплату, но продолжают ходить на работу.
-Один за всех. Железногорский пенсионер решил судиться с Красноярскэнергосбытом.
-Есть ли продолжение у наиболее резонансных публикаций за 2016 год? Итоги газетного проекта - «ГиГ» выступил. Что сделано?
Читайте газету "Город и Горожане"
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На одном из каналов YouTube выложили видео, где демонстрируется полет нового украинского дрона, вооруженного противотанковым ракетным комплексом.
Шойгу назвал причину укрепления войск ЮВО
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что войска Южного военного округа необходимо укрепить из-за ситуации в Донбассе и деятельности террористов на Северном Кавказе.
Дорога ярости. Водителя скорой помощи винят в столкновении с автохамом
Январский инцидент в Петропавловске-Камчатском, когда «застрявшие» по вине автохама врачи скорой помощи не успели вовремя доехать до пострадавшего и тот умер, вызвал широкий общественный резонанс.
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