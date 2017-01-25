ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

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-Не работник, а мечта! Сотрудники охранного агентства «Барс+» с октября не получают зарплату, но продолжают ходить на работу.

-Один за всех. Железногорский пенсионер решил судиться с Красноярскэнергосбытом.

-Есть ли продолжение у наиболее резонансных публикаций за 2016 год? Итоги газетного проекта - «ГиГ» выступил. Что сделано?

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