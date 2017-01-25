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ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
25.01.17 | Главные темы / Cобытия
Пенсии неработающих железногорцев увеличатся в среднем на 784 рубля
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 26 ЯНВАРЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 26 ЯНВАРЯ
25.01.17 | Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 26 января представляет Анна Тищук
ПРЕКРАСНЫЕ ТАТЬЯНЫ

ПРЕКРАСНЫЕ ТАТЬЯНЫ
25.01.17 | Главные темы / Cобытия
25 января все студенты празднуют Татьянин день
ОПЕРАТИВНО И КАЧЕСТВЕННО

ОПЕРАТИВНО И КАЧЕСТВЕННО
25.01.17 | Главные темы / Cобытия
Глава ЗАТО Вадим Медведев оценил работу многофункционального центра
ПРИЕХАЛИ!

ПРИЕХАЛИ!
25.01.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорский частный перевозчик ООО «Горавтотранс» прекратит

ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

25.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Наталья Кокорина

Читайте в новом номере газеты на этой неделе

-Не работник, а мечта! Сотрудники охранного агентства «Барс+» с октября не получают зарплату, но продолжают ходить на работу.

-Один за всех. Железногорский пенсионер решил судиться с Красноярскэнергосбытом.

-Есть ли продолжение у наиболее резонансных публикаций за 2016 год? Итоги газетного проекта - «ГиГ» выступил. Что сделано?

Читайте газету "Город и Горожане"



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КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Житель, в новости: ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
Житель, в новости: СЛОЖНОСТИ ПЕРЕХОДА
Александр, в новости: УКРАСИМ РОДНОЙ ГОРОД
Феликс, в новости: ЗАЧИСТКА
Пианков, в новости: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ
Олег, в новости: НАВСТРЕЧУ ПАССАЖИРАМ

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