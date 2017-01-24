РАДИОПРОГРАММА ОТ 24 ЯНВАРЯ
24.01.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Автор: Сергей Скляров
• С 1 февраля вырастут пенсии
• Куда деть энергосберегающие лампы?
• Премьера в "Золотом ключике"
• Конкурс проектов по благоустройству
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