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ПРАЗДНИК, ПРОЩАЙ!
18.01.17 | Главные темы / Cобытия
Демонтаж ёлок в Железногорске начнется уже на этой неделе
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 19 ЯНВАРЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 19 ЯНВАРЯ
18.01.17 | Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 19 января представляет Анна Тищук
КРЕЩЕНСКАЯ КУПЕЛЬ - НЕ ТУСОВКА!

КРЕЩЕНСКАЯ КУПЕЛЬ - НЕ ТУСОВКА!
18.01.17 | Главные темы / Cобытия
Жителей Красноярского края призвали не превращать крещенские купания во
НА ПОСТУ ЗАМЕСТИТЕЛЯ

НА ПОСТУ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
18.01.17 | Главные темы / Cобытия
Заместителем главного врача КБ-51 по медицинской части назначен Игорь Колотупов
ЭПИДПОРОГ НЕ ПРЕВЫШЕН

ЭПИДПОРОГ НЕ ПРЕВЫШЕН
18.01.17 | Главные темы / Cобытия
Заболеваемость в Железногорске ниже эпидемиологического порога почти на 60%

РАДИОПРОГРАММА ОТ 18 ЯНВАРЯ

18.01.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Автор: Сергей Скляров
РАДИОПРОГРАММА ОТ 18 ЯНВАРЯ
 Пенсионная афера
 Крещение Господне
 Грипп уже в пути
 Стань "Патриотом"


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