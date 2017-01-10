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СВЕТОФОР СКОРО ПОЧИНЯТ 

10.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Анна Тищук

СВЕТОФОР СКОРО ПОЧИНЯТ 

В Железногорске снесенный напрочь светофор на перекрестке улиц Свердлова-Советская отремонтируют до конца недели 

В новогодние праздники, 6 января, железногорский водитель не справился с управлением, сбил светофорную стойку и шкаф управления, из которого распределяется электричество, на перекрестке Свердлова-Советская. Рабочие в тот же день установили временные дорожные знаки. 

Сейчас специалисты МП «Горэлектросеть» восстанавливают светофор за счет собственных средств. Затем сумму планируется взыскать с виновника аварии, говорит директор МП Горэлектросеть Анатолий Коваль. 

СВЕТОФОР СКОРО ПОЧИНЯТ 

К слову, светофор на перекрестке улиц Свердлова-Советская был в списке планового ремонта на 2017 год, однако ДТП этот процесс ускорило.
Сегодня в мастерской монтируют новый шкаф управления и стойку светофора, а на месте аварии специалисты восстанавливают поврежденные провода. 
 
«Помимо ремонта мы планируем установить речевые вещатели. Постараемся завершить работы до конца этой недели» - сказал директор МП «Горэлектросеть» Анатолий Коваль. 


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