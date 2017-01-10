СВЕТОФОР СКОРО ПОЧИНЯТ

В Железногорске снесенный напрочь светофор на перекрестке улиц Свердлова-Советская отремонтируют до конца недели



В новогодние праздники, 6 января, железногорский водитель не справился с управлением, сбил светофорную стойку и шкаф управления, из которого распределяется электричество, на перекрестке Свердлова-Советская. Рабочие в тот же день установили временные дорожные знаки.



Сейчас специалисты МП «Горэлектросеть» восстанавливают светофор за счет собственных средств. Затем сумму планируется взыскать с виновника аварии, говорит директор МП Горэлектросеть Анатолий Коваль.



К слову, светофор на перекрестке улиц Свердлова-Советская был в списке планового ремонта на 2017 год, однако ДТП этот процесс ускорило.

Сегодня в мастерской монтируют новый шкаф управления и стойку светофора, а на месте аварии специалисты восстанавливают поврежденные провода. К слову, светофор на перекрестке улиц Свердлова-Советская был в списке планового ремонта на 2017 год, однако ДТП этот процесс ускорило.Сегодня в мастерской монтируют новый шкаф управления и стойку светофора, а на месте аварии специалисты восстанавливают поврежденные провода.