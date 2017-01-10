ГОЛУБАЯ ЖЕМЧУЖИНА В ОБЪЕКТИВЕ

Железногорцы приглашаются для участия в конкурсе фотографий «Водные сокровища России»



В 2017 году в рамках Года экологии проходит Всероссийский конкурс фотографий водных пейзажей родного края «Водные сокровища России», который проводится Федеральным агентством водных ресурсов.



Работы на конкурс принимаются до 1 октября 2017 года.

В рамках конкурса устанавливаются девять номинаций:

- «Пейзажи» - изображения ландшафтов, ключевую роль в которых играют водные объекты;

- «Люди и вода» - изображения людей на водных объектах либо в непосредственной близости от них;

- «Цивилизация и вода» - изображения воды и набережных, мостов, городских пейзажей, предприятий, маяков и других технических сооружений, за исключением гидротехнических;

- «Гидротехнические сооружения» - изображения воды и плотин, зданий гидроэлектростанций, водосбросных, водоспускных и водовыпускных сооружений, туннелей, каналов, насосных станций, судоходных шлюзов, судоподъемников и других гидротехнических сооружений;

- «Вода - колыбель жизни» - изображения водных объектов и их обитателей;

- «Вода, как стихия» - изображение природных стихий на водных объектах;

- «Вода глазами ребенка» - изображения воды и водных объектов, без сюжетных ограничений;

- «Пропаганда экологической безопасности» - изображения, пропагандирующие защиту окружающей среды, природоохранную деятельность, экологическую безопасность, в части водопользования (в данной номинации возможно использование коллажирования, компьютерной обработки фотографий в стиле социальной рекламы);

- «Береги берега» - изображения сюжетов очистки береговой линии водных объектов. Организованные масштабные мероприятия и частные акции уборки берегов.



Положение о Конкурсе находится на официальном сайте Федерального агентства водных ресурсов http://voda.mnr.gov.ru/konkurs/water_treasures_of_russia/.

Автор фото Сергей Филинин