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СНЕЖНЫЕ МАРАФОНЦЫ

09.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Автор: Галина Процкая

СНЕЖНЫЕ МАРАФОНЦЫ

Железногорцы приняли участие в легкоатлетическом пробеге «Рождественский полумарафон» 

7 января на острове Отдыха в Красноярске в 22-градусный мороз на дистанцию вышли 205 человек — рекордное количество спортсменов.

Участникам предлагалось преодолеть дистанцию в 21,1 км или 5,275 км. 

Борьба велась в каждой из 16-ти возрастных категорий. В абсолютном зачете среди мужчин победу на полумарафонской дистанции праздновал Андрей Путинцев, у женщин лучший результат показала Анастасия Пугачева.

Компанию красноярцам на пьедесталах составили бегуны из Санкт-Петербурга, Томска, Кемерово, Братска, Железногорска, Дивногорска, Канска, Сосновоборска и других городов. Каждый финишер был отмечен памятной медалью.



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