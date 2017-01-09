СНЕЖНЫЕ МАРАФОНЦЫ

Россия и Белоруссия не договорились о цене транзита нефти Фото: РИА Новости Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса Дмитрий Махонин заявил, что Федеральная антимонопольная служба России и министерство антимонопольного регулирования и…В Афинах скончался российский консул в Греции. Тело дипломата было обнаружено в его квартире. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на греческое издание «Protothema».В интернете набирает популярность петиция генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту. На момент написания новости петицию с требованием «улучшить новогоднее шоу в 2018 году» подписали свыше 84 тысяч человек.Белорусский президент Александр Лукашенко 9 января на рождественской службе в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска появился на публике со своим сыном Николаем и неизвестной женщиной.Победившего в двух гонках россиянина Александра Логинова французский биатлонист Аристид Бегю назвал мошенником. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт спортсмена в Twitter.