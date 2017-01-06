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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

06.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Галина Процкая

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ КРАСНОЯРСКОЙ МИТРОПОЛИИ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ПАНТЕЛЕИМОНА, МИТРОПОЛИТА КРАСНОЯРСКОГО И АЧИНСКОГО КЛИРУ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ, МИРЯНАМ И ВСЕЙ БОГОХРАНИМОЙ ПАСТВЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Дорогие братья и сестры, возлюбленные христиане!

Две тысячи и семнадцать лет православные христиане всего земного шара трепетно празднуют Рождество Христово, всегда ожидая от этого события тепла, света, Божественной любви, которые так необходимы человеческим душам и сердцам.

От сотворения мира и до нынешнего дня род человеческий стремится побороть зло, победить всё, что разрушает человеческую жизнь во всех ее формах, и найти путь к Божественной гармонии, процветанию и счастью. Поэтому трепетно, ответственно и с глубокой надеждой христиане воспринимают слова ангела, благовестившего праведному Иосифу Обручнику: «не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф. 1:20–21).

В этих словах мы чувствуем правду и силу Божию, которые помогают роду человеческому побеждать грех и всё, что от него исходит. Всегда люди искали и будут искать мира, стремиться к победе жизни над смертью — к тому, что было заложено в Рождестве Христовом и исполнилось в Пасхальную ночь. Поэтому так значимы для нас слова ангельской песни, которую услышали пастухи на поле, рядом с Вифлеемом, рядом с пещерой Рождества Христова: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2:14).

Со времен рождения Богомладенца от Пречистой Девы Марии род человеческий побеждает тьму греха своими устремлениями к установлению вечного мира. Мир — это величайший Божественный дар людям, дар жизни, наполненной светом и благодатью Божиего благословения, созидательным трудом и борьбой со всяким явлением, которое несет разруху, смерть, войну, горе и уничтожает жизнь.

Дорогие братья и сестры! Мы живем с вами в ХХI веке и видим ясно и четко, что как никогда востребовано родом человеческим Божие установление — хранить наш мир: мир в сердце человека, мир с ближними, мир в семье, мир между многонациональными народами Земли, разноязычными, но такими близкими друг другу, ибо созданными и сотворенными Богом.

Мы обязаны стремиться искать в каждом встречном человеке Божественные черты и Божественные начала добра, жизни и любви: «Братия мои! имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, не взирая на лица» (Иак. 2:1). Вся натура человека должна стремиться к пониманию и принятию ближних со всеми их привычками, положительными и отрицательными качествами, к взаимопомощи, взаимопониманию и доброте отношений, стремиться достигать безопасности во всех наших человеческих взаимодействиях друг с другом.

Мы видим, что в мир пытаются привнести злобу, убивающую ростки любви и взаимодействия и перерастающую в ненависть: ненависть к непорочному младенцу, когда мать убивает его абортом или выбрасывает на помойку; ненависть к пожилому, престарелому человеку, которого считают уже ненужной вещью… Происходят небывалые в роде человеческом злодейства, которые разрушают всякий мир — Божий, человеческий и межчеловеческий. Апостол Петр напоминает нам: «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение; ибо вы вкусили, что благ Господь» (1 Петр 1:1–3).

Господь Иисус Христос пришел, чтобы помочь нам построить мир между собой и с Богом, построить дом святости нашей души: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом» (1 Петр 2:5). Сам Господь всегда, пребывая на земле, являлся истинным носителем миролюбия и чистоты. Как важно каждому человеку хранить себя в этом состоянии!

Без веры в Бога, без веры в силу Божию мы не сможем очиститься от грехов и оправдаться в тех беззакониях, которые мы допускаем злобой и коварством. Апостол Павел говорит: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа» (Рим. 5:1).

Господь пришел в мир людей, чтобы освятить его и помочь возродить мир в наших душах, что и мы должны делать каждый день. Только в мире с собой и ближними мы сохраним нашу землю. Обязательно придет день и час, когда счастье бытия в мире с Богом будет торжествовать в роде человеческом бесконечные веки.

В эти святые дни я сердечно приветствую всех братьев и сестер, верующих в Господа, и желаю, чтобы вера во Христа принесла успокоение, мир и тишину, радость каждому человеку, каждому мужчине и женщине, и чтобы Господь помог народам мира достичь победы над всякой войной, враждой и разделением. И тогда каждый живущий в мире и на земле человек — рожденный и тот, кто еще только готовится прийти в этот мир, — будут благословлены вечной жизнью. Жизнью примирения с Богом, в избавлении от греха, смерти и разрушения.

Мир Божий, мир Иисуса Христа да пребудет со всеми нами!

С Рождеством Христовым!



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