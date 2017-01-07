ХВАТИТ ДУРИТЬ
07.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Галина Процкая
В России введена обязательная маркировка молочной продукции с пальмовым маслом
С 1 января 2017 года российские производители обязаны маркировать молочную продукцию, в составе которой присутствуют заменители молочного жира, в том числе пальмовое масло.
В соответствии с новым техническим регламентом, информация о наличии пальмового масла в составе молочной продукции должна быть размещена на участке размером с товарный знак или фирменное наименование. Текст должен быть напечатан прописными буквами черного цвета на белом фоне жирным, легко читаемым шрифтом, и заключен в черную рамку.
За невыполнение этого требования производители будут наказываться штрафом.
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