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ХВАТИТ ДУРИТЬ

07.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Галина Процкая

ХВАТИТ ДУРИТЬ

В России введена обязательная маркировка молочной продукции с пальмовым маслом 

 

С 1 января 2017 года российские производители обязаны маркировать молочную продукцию, в составе которой присутствуют заменители молочного жира, в том числе пальмовое масло. 
В соответствии с новым техническим регламентом, информация о наличии пальмового масла в составе молочной продукции должна быть размещена на участке размером с товарный знак или фирменное наименование. Текст должен быть напечатан прописными буквами черного цвета на белом фоне жирным, легко читаемым шрифтом, и заключен в черную рамку.

За невыполнение этого требования производители будут наказываться штрафом. 



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