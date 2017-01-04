СВЯТОЧНАЯ КАРУСЕЛЬ
04.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Автор: Галина Процкая
6 января парк культуры приглашает горожан на вечер активного отдыха "Святочные забавы"
Праздничное действо развернется на свежем воздухе - на детском катке "Умка" в 18:00.
Взрослых и ребятишек ждут веселые колядки, святочные игры, ряженые, выступления артистов, катание с горок, ароматный чай и отличное настроение.
По словам организаторов праздника, буквально каждый найдет себе забаву по душе!
Детский каток «Умка - идеальное место для радостного семейного общения. Мероприятие состоится при температуре не ниже -15 градусов. Справки по телефону 75-36-63.
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