Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
СВЯТОЧНАЯ КАРУСЕЛЬ

СВЯТОЧНАЯ КАРУСЕЛЬ
04.01.17 | Главные темы / Cобытия / Культура
6 января парк культуры приглашает горожан на вечер активного отдыха "Святочные
СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ

СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ
04.01.17 | Главные темы / Cобытия
Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон выступил с видеообращением к
ПОЛИЦЕЙСКАЯ СТАТИСТИКА

ПОЛИЦЕЙСКАЯ СТАТИСТИКА
04.01.17 | Главные темы / Cобытия
Новогодние праздники в Железногорске прошли относительно спокойно
ПРОФИЛАКТИКА НА ЛЬДУ

ПРОФИЛАКТИКА НА ЛЬДУ
04.01.17 | Главные темы / Cобытия
Государственная инспекция по маломерным судам держит на особом контроле места
ПИЛИ, ПЬЕМ И БУДЕМ ПИТЬ!

ПИЛИ, ПЬЕМ И БУДЕМ ПИТЬ!
03.01.17 | Главные темы / Cобытия
В России увеличились ставки акцизов на алкогольную продукцию

СВЯТОЧНАЯ КАРУСЕЛЬ

04.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Автор: Галина Процкая

СВЯТОЧНАЯ КАРУСЕЛЬ

6 января парк культуры приглашает горожан на вечер активного отдыха "Святочные забавы"

Праздничное действо развернется на свежем воздухе - на детском катке "Умка" в 18:00.

Взрослых и ребятишек ждут веселые колядки, святочные игры, ряженые, выступления артистов, катание с горок, ароматный чай и отличное настроение.

По словам организаторов праздника, буквально каждый найдет себе забаву по душе! 

Детский каток «Умка - идеальное место для радостного семейного общения. Мероприятие состоится при температуре не ниже -15 градусов. Справки по телефону 75-36-63. 



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 5+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ПОЙДЕМ КАТАТЬСЯ

ПОЙДЕМ КАТАТЬСЯ
22 ноября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт
Главный каток Железногорска откроется 25 ноября
УМКА ЖДЕТ МАЛЫШЕЙ

УМКА ЖДЕТ МАЛЫШЕЙ
18 декабря 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура
Детский ледяной городок с горками и катком открылся в парке культуры и отдыха
НОВОГОДНИЙ ПРОЕКТ

НОВОГОДНИЙ ПРОЕКТ
1 декабря 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В парке культуры и отдыха строят зимний городок "Умка"
ПАРК КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ

ПАРК КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ
7 апреля 2011 | Раздел: Культура
••• 9 апреля в Парке культуры и отдыха состоится веселое представление для взрослых и детей «Киндер-шоу с усами и хвостами». Программа праздника - на нашем сайте  

новогодняя музыка #1
новогодняя музыка #2

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Олег, в новости: НАВСТРЕЧУ ПАССАЖИРАМ
Василий, в новости: ЗАЧИСТКА
Жанна, в новости: ЗАЧИСТКА
Нина, в новости: ЗАЧИСТКА
Сан4о, в новости: ГЖКУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 65 ЛЕТ
Неравнодушный, в новости: ДОРАБОТАЛИСЬ
бывшая железногорка Надежда Кузьмина, в новости: ЗАЧИСТКА

НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ

реклама

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

«С НАТО надо выстраивать нормальные отношения». МИД призвал возобновить связи с альянсом
Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин заявил о необходимости выстраивать с НАТО нормальные отношения.

Вода и свет подорожали на 50%
Вода и свет подорожали с Нового года на 50 процентов в каждой третьей российский квартире. Платежи выросли у тех, кто до сих пор не установил у себя счетчики.

Экс-тренер сборной РФ по биатлону призвал отстранить россиян от Игр-2018
Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер призвал отстранить российскую комнаду от участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее в 2018 году, сообщает Frankfurter Allgemeine.

Метро Москвы перешло на усиленный режим работы
Московский метрополитен переходит на усиленный режим работы в связи со снегопадом. Об этом сообщается в Twitter метро.

«Подарок для Трампа». Эксперт о новых санкциях Обамы против РФ
Новые санкции США против России стали «новогодним подарком» президента Барака Обамы его преемнику Дональду Трампу, заявил во вторник РИА Новости глава Российско-Американского Тихоокеанского партнерства (РАТОП) Дерек Норберг.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЬЯВЛЕНИЯ

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ


ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Читатели спрашивают: «Может ли массаж Туйфу помочь при ожирении»? Здесь необходимо отметить, что с точки зрения китайской медицины ожирение может быть вызвано разными причинами: А) Ожирение может быть вызвано дисфункцией, т.е. нарушением деятельности тонкого кишечника. В этом случае, наряду с ...

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ИНФОРМ-ЭКСПРЕСС ВЫСТРЕЛИЛ ЗАЧИСТКА ПОДАРКИ ОТ ГТС ГОЛОВОЙ ОБ ЛЕД БЕЗРАБОТНЫХ СТАНЕТ БОЛЬШЕ ГЖКУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 65 ЛЕТ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Январь 2017 (15)
Декабрь 2016 (171)
Ноябрь 2016 (191)
Октябрь 2016 (181)
Сентябрь 2016 (185)
Август 2016 (184)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.