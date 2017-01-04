ПОЛИЦЕЙСКАЯ СТАТИСТИКА
04.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Галина Процкая
Новогодние праздники в Железногорске прошли относительно спокойно
Общественный порядок в новогоднюю ночь охраняли 90 сотрудников УМВД, сообщил заместитель начальника полиции Андрей Плохих.
Никаких серьезных происшествий и преступлений не произошло. 31 декабря зарегистрировано 65 обращений от граждан. 1 января правоохранителей вызывали 82 раза, а 2 января – 51 раз, в основном - по поводу бытовых конфликтов.
Первое уголовное дело в полиции возбудили 2 января 2017 года - за повторное пьянство за рулем, сообщает ГиГ.
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