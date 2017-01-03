ПРОФИЛАКТИКА НА ЛЬДУ
03.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Галина Процкая
Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам держат на особом контроле места массового выхода людей на лед
Спасатели обращаются с просьбой к жителям Красноярского края: прежде чем выйти на лед, убедитесь в его прочности, но никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги. В случае появления признаков непрочности льда: треск, вода на поверхности льда, немедленно вернитесь на берег, не катайтесь на льдинах, обходите проруби, полыньи.
По информации Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю
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