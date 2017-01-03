Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ПОГОДНЫЕ КРЕНДЕЛЯ

ПОГОДНЫЕ КРЕНДЕЛЯ
03.01.17 | Главные темы / Cобытия
К концу новогодних каникул в Железногорск придут сибирские морозы
ТЕАТР ЗАЖИГАЕТ ОГНИ

ТЕАТР ЗАЖИГАЕТ ОГНИ
03.01.17 | Главные темы / Cобытия / Культура
6 января в театре оперетты пройдет праздничный Рождественский концерт 
БЕГОМ В НОВЫЙ ГОД

БЕГОМ В НОВЫЙ ГОД
02.01.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
В Железногорске состоялся традиционный карнавальный пробег
МОЛЕБЕН В ЧЕСТЬ ИОАННА КРОНШТАДСКОГО

МОЛЕБЕН В ЧЕСТЬ ИОАННА КРОНШТАДСКОГО
02.01.17 | Главные темы / Cобытия
В день памяти святого Иоанна Кронштадтского в железногорском соборе прошел
КОЛЛЕКТОРОВ - К СТЕНКЕ!

КОЛЛЕКТОРОВ - К СТЕНКЕ!
02.01.17 | Главные темы / Cобытия
В России вступил в силу новый Закон о коллекторах 

ПОГОДНЫЕ КРЕНДЕЛЯ

03.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Галина Процкая

ПОГОДНЫЕ КРЕНДЕЛЯ

После тепла, ожидаемого в середине недели, к концу новогодних каникул в Железногорск придут морозы 
По данным портала Gismeteo.ru, в середине недели ожидается потепление до плюсовых температур — в среду воздух прогреется до +2 °С, в четверг до +3 °С, а в пятницу будет около 0 °С. При этом ночные температуры будут колебаться от −5 °С до −1 °С. Все дни будет возможен слабый снег, а в четверг днем — дождь. Короче, готовьте зонтики, горожане! 

Однако ветер, сменившийся в пятницу на западный, принесет похолодание. Утром субботы будет еще достаточно тепло — до −5 °С, но днем начнет холодать и к ночи температура опустится до −24 °С. Последний день выходных будет таким же морозным — от −28 °С рано утром и до −25 °С днем.

А сибиряка морозами не напугаешь!

фото с сайта fishki.net



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
НА НЕДЕЛЕ ПОХОЛОДАЕТ

НА НЕДЕЛЕ ПОХОЛОДАЕТ
19 сентября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
На этой неделе в Красноярск придет осенняя погода
ОТОГРЕЕМ ДУШУ И ТЕЛО

ОТОГРЕЕМ ДУШУ И ТЕЛО
18 мая 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Железногорск пришло долгожданное потепление
НЕ РАССЛАБЛЯЙТЕСЬ!

НЕ РАССЛАБЛЯЙТЕСЬ!
8 февраля 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Не успели еще нарадоваться теплой погоде, как морозы напомнили о том, что зима еще не закончилась
НУ НЕ СМЕШИТЕ МЕНЯ!

НУ НЕ СМЕШИТЕ МЕНЯ!
9 ноября 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Железногорск идут морозы до −14

новогодняя музыка #1
новогодняя музыка #2

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Олег, в новости: НАВСТРЕЧУ ПАССАЖИРАМ
Василий, в новости: ЗАЧИСТКА
Жанна, в новости: ЗАЧИСТКА
Нина, в новости: ЗАЧИСТКА
Сан4о, в новости: ГЖКУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 65 ЛЕТ
Неравнодушный, в новости: ДОРАБОТАЛИСЬ
бывшая железногорка Надежда Кузьмина, в новости: ЗАЧИСТКА

НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ

реклама

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Экс-министр Улюкаев избрал стратегию защиты в суде
Арестованный по подозрению в коррупции экс-глава Минэкономразвития в суде будет придерживаться версии, что он не знал о деньгах во врученных ему сумках. Другими словами, бывший министр намерен все отрицать.

Телеведущая США: «Остановите „психически больного“ Трампа»
Рози О' Доннелл — американская телеведущая и актриса — назвала избранного президента США Дональда Трампа «психически неуравновешенным».

Никита Пресняков закатил вечеринку в особняке Пугачевой
Вечерника на даче Примадонны растянулась на сутки. Туда приехало три десятка гостей.

Первая поездка за границу оказалась роковой для россиянки
Погибшая в Стамбуле россиянка отправилась за границу, чтобы ознаменовать новый этап в своей жизни. 28-летняя Нурана Гасанова впервые в жизни уехала за рубеж и выбрала для заграничной поездки Турцию.

Близнецы в США родились в разные годы
Близнецы Сойер и Эверетт появились на свет в американском штате Аризона с интервалом в несколько минут, но в разные годы, сообщает CNN.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЬЯВЛЕНИЯ

Возим - Грузим! ! !
Грузим-Возим ! Грузчики от 250 р\чч, Машина от 350 р\ч Всегда рады Вам помочь! Звоните прямо сейчас!...

Монтаж гипсокартона, укладка кафеля, монтаж потолков. Красноярск
Монтаж гипсокартона и другие виды отделочных работ: укладка кафеля, монтаж подвесных потолков, выравнивание полов, сантех-работы, электромонтаж....

Приму в дар детские вещи девочкам
Многодетная семья оказавшаяся в сложной жизненной ситуации примет в ДАР ДЕТСКИЕ ВЕЩИ на девочек близнецов возраст 6 лет, рост 116 см, размер обуви 18 Будем благодарны всем кто откликнется....

Сдаю помещение в минимаркете 19 кв. м
Сдаю помещение в минимаркете 19 кв. м с отделкой, полностью готовое к работе (см фото) . Есть все коммуникации, санузел, подсобка. Минимаркет расположен на первой линии от Горьковского шоссе. Ставка аренды 1300 руб за 1 кв. м. + коммуналка. ...

Продам куртки (Валентина 913-035-4281)
В связи с отъездом, продам красивые женские вещи: 2 куртки, одна из них кожаная; 1 плащ кожаный цвет черный; 1 безрукавка цвет красный с белым. Размер 58 Телефон 9130354281...

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ


ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Читатели спрашивают: «Может ли массаж Туйфу помочь при ожирении»? Здесь необходимо отметить, что с точки зрения китайской медицины ожирение может быть вызвано разными причинами: А) Ожирение может быть вызвано дисфункцией, т.е. нарушением деятельности тонкого кишечника. В этом случае, наряду с ...

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ИНФОРМ-ЭКСПРЕСС ВЫСТРЕЛИЛ ЗАЧИСТКА ПОДАРКИ ОТ ГТС ГОЛОВОЙ ОБ ЛЕД БЕЗРАБОТНЫХ СТАНЕТ БОЛЬШЕ ГЖКУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 65 ЛЕТ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Январь 2017 (10)
Декабрь 2016 (171)
Ноябрь 2016 (191)
Октябрь 2016 (181)
Сентябрь 2016 (185)
Август 2016 (184)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.