ПОГОДНЫЕ КРЕНДЕЛЯ
После тепла, ожидаемого в середине недели, к концу новогодних каникул в Железногорск придут морозы
По данным портала Gismeteo.ru, в середине недели ожидается потепление до плюсовых температур — в среду воздух прогреется до +2 °С, в четверг до +3 °С, а в пятницу будет около 0 °С. При этом ночные температуры будут колебаться от −5 °С до −1 °С. Все дни будет возможен слабый снег, а в четверг днем — дождь. Короче, готовьте зонтики, горожане!
Однако ветер, сменившийся в пятницу на западный, принесет похолодание. Утром субботы будет еще достаточно тепло — до −5 °С, но днем начнет холодать и к ночи температура опустится до −24 °С. Последний день выходных будет таким же морозным — от −28 °С рано утром и до −25 °С днем.
А сибиряка морозами не напугаешь!
фото с сайта fishki.net
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