ВЕСЕЛИЛИСЬ ОТ ДУШИ!

Накануне в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» стражи порядка и общественники поздравили с Новым годом воспитанников подшефного детского дома

Посещение детского дома в новогодние праздники стало уже доброй традицией. Сотрудники полиции в костюмах Деда Мороза и Снегурочки организовали веселое представление. Вместе со сказочными персонажами дети водили хоровод, пели песни, отгадывали загадки, читали стихи.

Море улыбок, веселые шутки и конкурсы, сладкие подарки – все это надолго запомнится ребятам, побывавшим на празднике.



«Мы искренне хотим, чтобы в сердце каждого ребенка пришел настоящий праздник. Новый год – это подарки и смех, волшебство и сказка. Пусть детям он принесет только радость» - отметил начальник отдела по работе с личным составом Сергей Ксензов.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск