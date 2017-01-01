ВЕСЕЛИЛИСЬ ОТ ДУШИ!
01.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Галина Процкая
Накануне в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» стражи порядка и общественники поздравили с Новым годом воспитанников подшефного детского дома
Посещение детского дома в новогодние праздники стало уже доброй традицией. Сотрудники полиции в костюмах Деда Мороза и Снегурочки организовали веселое представление. Вместе со сказочными персонажами дети водили хоровод, пели песни, отгадывали загадки, читали стихи.
Море улыбок, веселые шутки и конкурсы, сладкие подарки – все это надолго запомнится ребятам, побывавшим на празднике.
«Мы искренне хотим, чтобы в сердце каждого ребенка пришел настоящий праздник. Новый год – это подарки и смех, волшебство и сказка. Пусть детям он принесет только радость» - отметил начальник отдела по работе с личным составом Сергей Ксензов.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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