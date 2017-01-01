С НОВЫМ ГОДОМ, РОССИЯ!

На каникулах россиян ждет настоящая зима. В какие дни остаться дома, а в какие отправиться на прогулку, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.С 1 января выросли ставки акцизов на целый ряд товаров, в частности — на алкоголь, сигареты и бензин.В интернете опубликованы кадры нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле. Запись разместил пользователь Twitter Actu17. ?? #Istanbul Photo de l'assaillant pr?sum?, extrait d'images de vid?o surveillance.Новый вид уголовного наказания — принудительные работы — начнут применять в России с 1 января 2017 год. Он стал еще одной альтернативой лишению свободы.Пенсионный возраст повышается в Белоруссии с 1 января на 3 года: до 58 лет для женщин и до 63 для мужчин.