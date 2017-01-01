С НОВЫМ ГОДОМ, РОССИЯ!
01.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Галина Процкая
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В России вводится новый вид уголовного наказания
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Пенсионный возраст повышается в Белоруссии с 1 января на 3 года: до 58 лет для женщин и до 63 для мужчин.
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Приму в дар детские вещи девочкам
Многодетная семья оказавшаяся в сложной жизненной ситуации примет в ДАР ДЕТСКИЕ ВЕЩИ на девочек близнецов возраст 6 лет, рост 116 см, размер обуви 18 Будем благодарны всем кто откликнется....
Сдаю помещение в минимаркете 19 кв. м
Сдаю помещение в минимаркете 19 кв. м с отделкой, полностью готовое к работе (см фото) . Есть все коммуникации, санузел, подсобка. Минимаркет расположен на первой линии от Горьковского шоссе. Ставка аренды 1300 руб за 1 кв. м. + коммуналка. ...
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