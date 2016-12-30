СПАСЛА СКОРАЯ
В Канске в реанимацию поступил первый отравившийся «Боярышником», сообщили журналисты местной телекомпании «Лимон-ТВ»
Вечером 28 декабря в скорую помощь обратился 33-летний житель Канска с симптомами отравления. Врачи приняли решение доставить его в больницу, где мужчина рассказал, что в течение недели пил настойку «Боярышник».
«Вчера вечером, около 11 часов, поступил в отделение реанимации молодой человек, житель города Канска, с клиникой отравления метиловым спиртом. Сам пострадавший пояснял, что потреблял косметическое средство „Боярышник“, после чего, конечно, ему стало плохо. Вовремя сработала скорая. При поступлении состояние был тяжелое, он находится в реанимации, но сейчас уже стабилен, отравление у него удалось частично купировать, опасности, что он умрет, сейчас уже нет», — пояснил заместитель главного врача по медицинской части Канской межрайоной больницы Анатолий Татаринов.
При этом жители города и продавцы торговых точек считают, в городе опасную алкогольную продукцию найти достаточно сложно. В аптеках если и есть какие-либо настойки, то они имеют все необходимые сертификаты.
Напомним, в Иркутской области от опасного средства, предназначенного для ванн, умерли более 70 человек. В регионе даже был объявлен режим ЧС. После этого продажа спиртосодержащих лосьонов была приостановлена по всей стране, сообщает Newslab.
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