«СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА – 2016»

27 декабря огласили результаты городского смотра-конкурса «Спортивная элита – 2016»



Хотя мероприятие это традиционное, на сей раз в пирог добавили изюминку, превратив награждение в «маленький Оскар». То есть имена лучших в некоторых номинациях до последнего держали в тайне. Ответственные приглашённые, волнуясь, вскрывали конверты, вручали награды – словом, всё по-взрослому. Номинанты, не менее волнуясь, выходили на сцену, где принимали аплодисменты и почести. А поздравляющие обещали сделать всё и ещё немного, чтобы спорт в Железногорске жил и развивался.



ИТОГИ городского смотра-конкурса

«Спортивная элита – 2016»



«Спортивная гордость города»

1. Ильдар Габбасов, ЗМС по кикбоксингу, Чемпион Мира.

2. Игорь Полянский, МСМК по триатлону, 4 место в общем зачете Кубка Европы, участник Олимпийских Игр в Рио-де Жанейро.

3. Дмитрий Полянский, ЗМС по триатлону, чемпион России, серебрянный призер Кубка Европы, Участник Олимпийских Игр в Рио-де Жанейро.

Лучший спортсмен года»

1. Екатерина Блескина, МС по легкой атлетике, серебряный призер Кубка России в эстафете 4х100 с барьерами.

2. Вероника Зотова, МС по легкой атлетике, Чемпион Европы в эстафете 4х100м, чемпион России в прыжках в длину(адаптивный спорт).

3. Полина Ковалева, МС по лыжным гонкам, победитель Первенства России по лыжным гонкам в спринте, участник Кубка Мира.

4. Артем Макаренко, МС по легкой атлетике, победитель Первенства России среди юниоров по десятиборью.

5. Анна Минисламова, МСМК по регби, Чемпион Европы по Регби 7.

6. Олег Пичугин, КМС по мини-футболу, серебрянный призер III Европейских Игр среди студенческих команд.

7. Екатерина Степанова, МС по легкой атлетике, победитель Первенства России по л/а в помещении среди юниоров по прыжкам в высоту.

8. Анна Томашевич, КМС по кикбоксингу, серебрянный призер Чемпионата России.

9. Роман Чурнусов, КМС, Чемпион России по паратриатлону.

10. Павел Якимов, МС по зимнему триатлону, бронзовый призер Чемпионата Европы, победитель Чемпионата России в эстафете.

«Спортивная надежда»

1. Данил Веселков, кмс по пулевой стрельбе, серебрянный призер Первенства России.

2. Владислав Канунников, 1 юношеский разряд по кикбоксингу, победитель Первенства России, участник Первенства Мира.

3. Софья Смоленцева, 1 юношеский разряд по футболу, победитель зонального этапа Первенства России по футболу (девушки 2004-2005), зона «Сибирь».



«Лучший тренер-преподаватель года»

1. Сергей Белов, тренер высшей квалификационной категории по футболу.

2. Евгений Зайцев, тренер высшей квалификационной категории по кикбоксингу.

3. Виктор Соколов, тренер высшей квалификационной категории по легкой атлетике.

4. Виталий Тимофеев, тренер высшей квалификационной категории по кикбоксингу.

5. Александр Шабанов, тренер по адаптивным видам спорта.



«Лучший ветеран спорта»

Среди мужчин - Игорь Воробьев, победитель Первенства Европы,4 место на Первенстве Мира по зимнему триатлону.

Среди женщин - Татьяна Пономарева, серебряный призер XXV открытого Чемпионата России по плаванию в категории «Мастерс».



«Лучший спортивный судья»



Елена Маркова, судья республиканской категории по плаванию.



«Лучшая спортивная команда»



Футбольная команда «Смена», юноши 1998-1999 г.р. серебрянный призер Сибирского Федерального округа по мини-футболу, победитель первенства Красноярского края по футболу



«Лучшая спортивная общественная организация»



Любительская футбольная лига «ЖелезноГол»



«Лучший пропагандист здорового образа жизни»



Михаил Прудков, инженер АО ИСС имени академика М.Ф.Решетнева.



«Лучший учитель физической культуры»



Александр Крутень, МБОУ Школа № 98



«Лучший инструктор по физической культуре в ДОУ»



Елена Моисеева, МАДОУ «Центр развития ребенка» № 64



"Тренеры, подготовившие лучших спортсменов"



Евгений Зайцев, Ринат Вазихов, Сергей Ларионов, Виктор Соколов, Сергей Парыгин, Виталий Тимофеев, Анатолий Федяков.

По информации МАУ "КОСС".

Фото Анастасия Маркович