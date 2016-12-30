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НЕ ДОЛГО МУЗЫКА ИГРАЛА

30.12.16 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Татьяна Фирсова

НЕ ДОЛГО МУЗЫКА ИГРАЛА

Путин подписал указ об упразднении Спецстроя

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В целях совершенствования системы государственного управления постановляю <…> упразднить Федеральное агентство специального строительства», — говорится в документе, опубликованном пресс-службой.

Отмечается, что функции упразднённого Спецстроя переданы Минобороны России.

Источник: russian.rt.com



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