НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 28 ДЕКАБРЯ

По словам начальника Службы безопасности полетов ВС РФ Сергея Байнетова, «особая ситуация» на борту Ту-154 развивалась около десяти секунд, передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Дагестане членов законспирированной группы сторонников запрещенной на территории РФ международной террористической организации «Исламское государство», сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.В четверг, 29 декабря, около 8.20 на Керченской паромной переправе в порту «Кавказ» столкнулись железнодорожный паром «Анненков» и автопаром «Елена», сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.Начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов заявил, что комиссия по расследованию катастрофы самолета Ту-154 рассматривает около семи версий крушения воздушного судна.Советник президента России по интернету Герман Клименко заявил, что страна должна быть готова к тому, что ее могут отключить от мирового интернета, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на RT. Комментируя проект…