РАЗНОЦВЕТНЫЕ ОГНИ
29.12.16 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Наталья Кокорина
27 антенных систем ЦКС «Железногорск» будут подсвечены разноцветными огнями
Новые светодиодные прожекторы уличного освещения установили специалисты Центра космической связи «Железногорск». Современные светильники намного мощнее, а также значительно экономят электроэнергию.
Центр космической связи включает подсветку всего три раза в год: в День России 12 июня, в День народного единства и День рождения предприятия 4 ноября, а также в новогодние каникулы с 27 декабря по 8 января.
Информация : admk26.ru
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