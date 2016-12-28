РАДИОПРОГРАММА ОТ 28 ДЕКАБРЯ
28.12.16 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Автор: Сергей Скляров
• Праздник в академии МЧС
• Безопасное движение
• Огни Железногорска
• Железногорский спорт
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КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
горажанин, в новости: ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 22 ДЕКАБРЯ
Нина, в новости: ЗАЧИСТКА
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Эксперт: «Найденные колеса не доказывают ошибку экипажа»
В СМИ появились сообщения, что экипаж мог перепутать ручку уборки закрылков с ручкой уборки шасси. В качестве доказательства этой версии приводится факт обнаружения самих шасси раньше остальных обломков.
В РФ испытывают новейший препарат для лечения рака
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире канала «Россия 24» заявила, что в стране испытывают новый препарат от онкологии, который «показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом».
«Правый сектор» уничтожил «народный мемориал» в память о жертвах катастрофы Ту-154
В Одессе представители запрещенной в России радикальной организации «Правый сектор» уничтожили цветы, оставленные в память о погибших в катастрофе Ту-154, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на профиль в Фейсбуке лидера организации…
Боеприпасы из США, Германии и Болгарии найдены в Алеппо
Боеприпасы производства США, Германии и Болгарии нашли российские военные в ходе разминирования Алеппо. Об этом сообщил командир группы разминирования международного противоминного центра Вооруженных сил РФ Иван Громов.
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