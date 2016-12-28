НА СТРАЖЕ ЖИЗНИ

Спасателей МЧС поздравили с профессиональным праздником в Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России Железногорска

Встреча началась с минуты молчания. Собравшиеся гости, курсанты, педагогический состав и руководство города почтили память погибших в авиакатастрофе над Черным морем.

В День спасателя МЧС чествовали отличившихся на службе сотрудников Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. Подарком для всех стал праздничный концерт. Танцевальные и вокальные коллективы города, а также талантливые курсанты выступили перед зрителями с номерами.

К празднику приурочили открытие автошколы, которая станет еще одним профессиональным направлением в работе академии. Ее услугами также смогут пользоваться и жители Железногорска.

Гости учебного ВУЗа оценили и скульптурное искусство курсантов. Ребята своими руками украсили территорию академии снежными фигурами на противопожарную тему.

На сегодняшний день академия МЧС в Железногорске, по разным программам подготовки, за один учебный год дает образование более 3000 специалистам. Популярность профессии спасателя и спрос на обучение растет. Уже сегодня на одно место претендуют 2-3 человека. Но доверят спасение чужой жизни только самым лучшим!