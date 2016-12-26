РАДИОПРОГРАММА ОТ 26 ДЕКАБРЯ

Повторный конкурс на строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту сорвался из-за отсутствия заявок. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Коммерсант».Супруг Божены Рынски заявил журналисту РЕН ТВ, что он будет «гореть в аду», когда съемочная группа телеканала попыталась получить комментарий у Рынски по поводу ее слов о погибших при крушении…На Комсомольской площади в Москве началась эвакуация трех вокзалов после сообщения о бомбе, передают Рамблер/новости со ссылкой на Life. Эвакуация проходит на Ярославском, Ленинградском и Казанском вокзалах.Глава СБУ: Катастрофа ТУ-154 будет иметь последствия для мирового сообщества Два трагических события — гибель российского посла в Турции и авиакатастрофа российского самолета ТУ-154 — будут иметь последствия для мирового…Глава правительственной комиссии по расследованию крушения Ту-154 в акватории Черного моря около города Сочи министр транспорта Максим Соколов заявил, что к катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем могло привести техническое…