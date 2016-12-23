ПРОВЕРКУ ПРОШЛИ
Инспекторы МЧС проверили пиротехнические торговые точки
Инспекторы Специального управления ФПС № 2 МЧС России провели рейд по пиротехническим торговым точкам. Сразу отметим, что нелегальных пунктов продажи петард и фейерверков в Железногорске не выявлено. Все магазины имеют соответствующие сертификаты, это подтвердили и результаты сегодняшнего рейда.
Остальное, говорят спасатели, за покупателями. За последние годы в Железногорске был только один случай с пострадавшим от фейерверка. Нетрезвый мужчина поджог фитиль и решил проверить – когда же будет залп, в итоге, получил термические ожоги лица.
Сотрудники МЧС напоминают, что при покупке следует обратить внимание на следующее: каждое пиротехническое изделие имеет сертификат соответствия, упаковка должна быть без повреждений, при запуске фейерверка четко следуйте инструкции. Продажа пиротехнических изделий лицам до 18 лет запрещена.
Фото: Натальи Булгак
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