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ПРОВЕРКУ ПРОШЛИ

23.12.16 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Наталья Кокорина

ПРОВЕРКУ ПРОШЛИ

Инспекторы МЧС проверили пиротехнические торговые точки

Инспекторы Специального управления ФПС № 2 МЧС России провели рейд по пиротехническим торговым точкам. Сразу отметим, что нелегальных пунктов продажи петард и фейерверков в Железногорске не выявлено. Все магазины имеют соответствующие сертификаты, это подтвердили и результаты сегодняшнего рейда.

ПРОВЕРКУ ПРОШЛИ

Остальное, говорят спасатели, за покупателями. За последние годы в Железногорске был только один случай с пострадавшим от фейерверка. Нетрезвый мужчина поджог фитиль и решил проверить – когда же будет залп, в итоге, получил термические ожоги лица.

Сотрудники МЧС напоминают, что при покупке следует обратить внимание на следующее: каждое пиротехническое изделие имеет сертификат соответствия, упаковка должна быть без повреждений, при запуске фейерверка четко следуйте инструкции. Продажа пиротехнических изделий лицам до 18 лет запрещена.

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Фото: Натальи Булгак



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