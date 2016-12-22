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22.12.16 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Татьяна Фирсова

ДОРАБОТАЛИСЬ

Спецстрой России упраздняется

Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на итоговой коллегии российского военного ведомства, сообщает ИТАР ТАСС:

"Спецстрой России упраздняется, вместо него созданы восемь федеральных государственных унитарных предприятий, которые выполняют задачи строительства только специальных объектов Минобороны", - сказал он. 

Ранее о ликвидации Спецстроя сообщало издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в администрации президента и в Минобороны. Источники сообщали, что поводом для упразднения стали многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству ФГУПов. 






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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Сегодня, 02:26 | Статус: Пользователь offline | Автор: Жека , Группа: Посетители

Хмм... да этот Спецстрой еще после ареста Кияева надо было разогнать....кстати,что то о нем ни чего не слышно)))

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