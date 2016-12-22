БУДЬ ГОТОВ! ВСЕГДА ГОТОВ!

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В Железногорске с 26 декабря вводится режим повышенной готовности в связи с предстоящими новогодними праздниками

Сегодня в ФПС № 2 прошло заседание КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям). Главный вопрос — безопасность людей, а также бесперебойная работа всех объектов ЗАТО г. Железногорск в новогодние каникулы. Начнутся они, как известно, уже 31 декабря, а закончатся 8 января следующего года.

Но уже с 26 декабря на территории ЗАТО будет действовать режим повышенной готовности. Сегодня руководители железногорских предприятий и организаций отчитались о подготовке к работе в новогодние праздники.



На объектах ЖКХ обеспечена пожарная безопасность, разработаны графики дежурств и назначены ответственные за регулярную проверку соблюдения тепловых режимов, проведены инструктажи с работниками, очищены от снега пожарные гидранты и подъемы к ним.



Замглавы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин отметил, что обеспечение безопасности в праздничные дни – наиважнейшая задача. В период длительных новогодних каникул работники всех предприятий и организаций должны быть начеку.

Сотрудники МЧС сейчас активно проводят проверки всех мест массовых гуляний, пройдут контроль и все автоматические системы оповещения о пожаре.

Праздничные фейерверки в новогоднюю ночь пройдут в посёлке Подгорный и Железногорске, разрешение от МЧС получено. В Подгорном салют начнется в 01:00, в Железногорске в 02:00.