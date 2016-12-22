ЛИХАЧИ
22.12.16 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Наталья Кокорина
Час назад на Ленинградском (в районе магазина «Эскадра») столкнулись грузовик и легковой автомобиль
И, буквально, через несколько минут, практически, на том же участке дороги другая легковушка влетела на сугроб.
На месте работают наряды ДПС. Причины ДТП и ущерб уточняются.
Фото:ЧП Железногорск
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Известный голливудский актер Стивен Сигал начал вести бизнес в России. Актер выступил соучредителем торговых площадок «Русские ярмарки». Он владеет 20% акций компании.
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