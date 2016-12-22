ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 22 ДЕКАБРЯ
22.12.16 | Раздел: Видео / Телепередачи | Автор: Сергей Скляров
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КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
бывшая железногорка Надежда Кузьмина, в новости: ЗАЧИСТКА
горожанка, в новости: ЗАЧИСТКА
Вероничка, в новости: ЗАЧИСТКА
Галина Процкая, в новости: ПРАЗДНИК, НА СТАРТ!
Житель, в новости: ПРАЗДНИК, НА СТАРТ!
Гость Гость, в новости: ПРАЗДНИК, НА СТАРТ!
Жека, в новости: ГОЛОВОЙ ОБ ЛЕД
Гость Гость, в новости: ГОЛОВОЙ ОБ ЛЕД
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Захарова об исключении Савченко из ПАСЕ: вот это фокус
Мария Захарова назвала исключение депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) «фокусом», так как включение депутата в украинскую делегацию европейской организации было изначально «нелегитимным».
В сети удивились поведению очевидцев взрыва на «Коломенской»
В интернете обсуждают реакцию людей в автомобиле, с видеорегистратора которого удалось заснять момент взрыва на станции метро «Коломенская». Водитель машины и пассажиры реагируют на инцидент с полным безразличием.
Россиянин Сигал открыл свой бизнес
Известный голливудский актер Стивен Сигал начал вести бизнес в России. Актер выступил соучредителем торговых площадок «Русские ярмарки». Он владеет 20% акций компании.
Лукашенко сделал Кучме необычный подарок
Белорусский президент Александр Лукашенко вручил экс-главе Украины Леониду Кучме в качестве подарка на Новый год плюшевого петуха.
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Приму в дар детские вещи девочкам
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Сдаю помещение в минимаркете 19 кв. м с отделкой, полностью готовое к работе (см фото) . Есть все коммуникации, санузел, подсобка. Минимаркет расположен на первой линии от Горьковского шоссе. Ставка аренды 1300 руб за 1 кв. м. + коммуналка. ...
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Детский развлекательный центр
Детский развлекательный центр в г. Красноярске для детей с 1 года до 10 лет. Множество веселых аттракционов, игровые автоматы, водяной батут, лабиринт с горкой, спортивная видео комната. В детском кафе представлены различные прохладительные ...
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