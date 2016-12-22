ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
Сегодня профессиональный праздник всех работников энергетической промышленности
Сегодня профессиональный праздник всех работников промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии. Примечательно, что День энергетика приходится на самый короткий световой день в году — 22 декабря. Трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим трудом создается одно из самых необходимых благ — тепло, которое обеспечивает комфорт в домах, школах, больницах и т.д.
История праздника берет начало 23 мая 1966 года, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен День энергетика в память о дне принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО). План ГОЭЛРО был принят на VIII Всероссийском съезде Советов, проходившем 22 декабря 1920 года.
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