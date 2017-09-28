МАРШРУТ ЗАКРЫВАЕТСЯ

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28.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 131 | Автор: Галина Процкая

Завершается сезон перевозок по садоводческим маршрутам

МП ПАТП информирует, что перевозка пассажиров по садоводческим маршрутам осуществляется по 1 октября включительно.

Со 2 октября автобусы по садоводческим маршрутам работать не будут.

Источник:admk26.ru



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