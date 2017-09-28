МАРШРУТ ЗАКРЫВАЕТСЯ

АНКАРА, 28 сен — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана продлились более чем полтора часа, передает корреспондент РИА Новости.Визит в Москву президента Гвинеи стал для Владимира Путина поводом напомнить о том, что наша страна списала африканским странам долги на 20 миллиардов долларов.В Сети появилось видео, снятое внутри лагеря боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».В Краснодаре в квартире у семьи каннибалов Дмитрия и Натальи Бакшеевых были обнаружены человеческие останки. С таким заявлением выступил глава краевого управления Следственного комитета России Вадим Бугаенко.В минэкономразвития считают, что пока сохраняется тренд на довольно медленный темп роста цен.