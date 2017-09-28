МАРШРУТ ЗАКРЫВАЕТСЯ
28.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 131 | Автор: Галина Процкая
Завершается сезон перевозок по садоводческим маршрутам
МП ПАТП информирует, что перевозка пассажиров по садоводческим маршрутам осуществляется по 1 октября включительно.
Со 2 октября автобусы по садоводческим маршрутам работать не будут.
Источник:admk26.ru
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АНКАРА, 28 сен — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана продлились более чем полтора часа, передает корреспондент РИА Новости.
России нужна новая «африканская» стратегия
Визит в Москву президента Гвинеи стал для Владимира Путина поводом напомнить о том, что наша страна списала африканским странам долги на 20 миллиардов долларов.
Сирийские военные взяли штурмом лагерь украинских боевиков ИГ
В Сети появилось видео, снятое внутри лагеря боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
В квартире «краснодарских каннибалов» нашли страшные улики
В Краснодаре в квартире у семьи каннибалов Дмитрия и Натальи Бакшеевых были обнаружены человеческие останки. С таким заявлением выступил глава краевого управления Следственного комитета России Вадим Бугаенко.
Стало известно, как долго продержатся низкие цены на овощи
В минэкономразвития считают, что пока сохраняется тренд на довольно медленный темп роста цен.