ГОЛОСУЙ ЗА НАРОДНОГО!
11 сентября стартовал первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2017», проводимый МВД России
Железногорскую полицию будет представлять участковый уполномоченный полиции Денис Смирнов. Денис Николаевич в должности участкового работает с ноября 2006 года. За время службы капитан полиции награжден медалями «За отличие в службе» 1 и 2 степеней, имеет 24 поощрения.Участковый уполномоченный полиции Денис Смирнов способен оказывать эффективное воздействие на лиц, совершающих правонарушения, взаимодействует с другими сотрудниками по раскрытию и выявлению преступлений, административных правонарушений. Способен передать необходимые знания и умения, требующиеся для успешного прохождения службы «молодым» специалистам. Заслужил авторитет и уважение у населения на обслуживаемой территории.
Для того, чтобы пользователи смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на официальном Интернет-сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю размещена информация о 64 участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в первом этапе конкурса.
Онлайн-голосование на региональном уровне пройдет в 2 этапа, с 11 по 20 сентября и с 7 по 16 октября 2017 года. Победитель конкурса определится в рамках третьего этапа через голосование на официальном Интернет-сайте МВД России уже в ноябре.
Награждение победителя конкурса и призеров третьего этапа пройдет в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции.
Проголосовать за железногорского участкового горожане могут уже сегодня на специальной странице голосования https://24.мвд.рф/Dopolnitelnie_rubriki/народный-участковый-2017?voted=1.
Именно ваш выбор определит участника, который будет представлять наш регион на всероссийском этапе конкурса.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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