ВСЕ НА ПРАЗДНИК!

27 и 28 июля железногорцы отметят День города



27 июля

Стела первостроителям

11:00 — церемония возложения цветов.



Дворец культуры

16:00 — городское торжественное собрание, посвящённое 68-й годовщине со дня образования города Железногорска.



Стадион «Труд» (запасное поле)

17.00 — суточный футбольный марафон.

28 июля

Площадь Ленина — стадион «Труд"11:00 — праздничное шествие, посвящённое 60-летию городского озера «Мифы и легенды городского озера».



Стадион «Труд»

11:30 — награждение участников праздничного шествия и концертная программа детских коллективов ДК.

Запасное поле стадиона «Труд»

16.30 — баскетбольная товарищеская игра: сборная города — «Ветеран» (Красноярск).



Лыжная база «Снежинка»

11.00 — детский Кубок ЗАТО Железногорск по велоспорту (2 этап).



Парк культуры и отдыха

Берег озера, район лодочной станции

06.00-10.00 — соревнования по рыбной ловле «Рыбацкая Зорька по — Железногорски»;

12. 00 — угощение горожан свежесваренной ухой.



Центральная аллея

11.00 — «Железногорск — город наших сердец!» — интерактивная площадка. Проект #РОСАТОМВМЕСТЕ. «Презентация конкурса

социальных проектов — 360°»

Комсомольская аллея

11.00 — «Добрых рук мастерство» — фестиваль хобби.

Площадка у скульптуры «Собольки»

12.00 — «Быть здоровым и активным — это модно, позитивно» — интерактивная

площадка от представителей спортивных клубов, специалистов ФГБУ Сибирский

научно-клинический центр ФМБА России и КБ -51, бьюти-центров, при участии

музыкантов и вокалистов города.

Спортивная аллея

12.00 — «Игры нашего двора» — интерактивная площадка подвижных игр.

Танцевальная площадка

12.00 — «Оранжевое настроение» — площадка творческих мастер-классов, выставка-конкурс поделок к юбилею городского озера.

Водноспортивная база «Волна»

12.00 — парусная регата.



Берег озера (район «Колеса обозрения»)

13.00 — «Мечты сбываются!» — открытие восстановленной деревянной беседки.



Танцевально-концертный зал

13.00 — «Мой двор — моя забота» — подведение итогов первого этапа городского конкурса благоустройства дворовых территорий.



Сцена у фонтана

14.00 — «Самая поющая семья» — вокальный конкурс в формате караоке.



Партер парка

12:00 — 18.00 — территория отдыха, фудкорт, фотозоны.

12:00 — 18.00 — концертные программы, с участием творческих коллективов города, игровые развлекательные программы.

14.00 — награждение победителей фотоконкурса «Моя семья» (сцена)



Аллея звезд

12.00-18.00 — «Хроники Железногорска: история в лицах»: выставка ретро -фотографий; сувенирная лавка, фотозоны, мастер-классы, веселая вещевая лотерея, мини-экскурсии «Дело было так…»: истории из жизни города, музыкальная панорама «Радио советских лет», посудная лавка, «Туристическое бюро»: географическая викторина СССР, книжные выставки, настольные игры, дворовые игры.



Площадь у фонтана «Верность» в парке

Площадка «7Я»:

12.00-18.00 — выставки, фотозоны, игровые модули, аттракционы; литературные презентации, книжный квест, выступления детских творческих коллективов, спектакль «Обман-шоу» театра кукол «Золотой ключик», научное шоу и мастер классы от «Ньютон парка».



Сцена на стадионе «Труд»

18.00 — праздничная концертная программа с участием творческих коллективов города,

победителей конкурса семейного караоке, участников шоу — спектакля «Один в один на космических орбитах»;

20:30 — поздравление горожан с праздником официальными лицами;

21:00 — продолжение концертной программы;

21:45 — концертная версия проекта Госкорпорации «РОСАТОМ» «10 песен атомных городов»;

23:00 — праздничный фейерверк.



29 июля

Стадион «Труд»

09.00 — турнир по теннису.

Водноспортивная база «Волна»

12.00 — парусная регата.