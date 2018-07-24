ВСЕ НА ПРАЗДНИК!

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24.07.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 443 | Автор: Галина Процкая

27 и 28 июля железногорцы отметят День города


27 июля
Стела первостроителям
11:00 — церемония возложения цветов.

Дворец культуры
16:00 — городское торжественное собрание, посвящённое 68-й годовщине со дня образования города Железногорска.

Стадион «Труд» (запасное поле)
17.00 — суточный футбольный марафон.
28 июля
Площадь Ленина — стадион «Труд"11:00 — праздничное шествие, посвящённое 60-летию городского озера «Мифы и легенды городского озера».


Стадион «Труд»
11:30 — награждение участников праздничного шествия и концертная программа детских коллективов ДК.

Запасное поле стадиона «Труд»
16.30 — баскетбольная товарищеская игра: сборная города — «Ветеран» (Красноярск).

Лыжная база «Снежинка»
11.00 — детский Кубок ЗАТО Железногорск по велоспорту (2 этап).

Парк культуры и отдыха
Берег озера, район лодочной станции
06.00-10.00 — соревнования по рыбной ловле «Рыбацкая Зорька по — Железногорски»;
12. 00 — угощение горожан свежесваренной ухой.


Центральная аллея
11.00 — «Железногорск — город наших сердец!» — интерактивная площадка. Проект #РОСАТОМВМЕСТЕ. «Презентация конкурса
социальных проектов — 360°»
Комсомольская аллея
11.00 — «Добрых рук мастерство» — фестиваль хобби.
Площадка у скульптуры «Собольки»
12.00 — «Быть здоровым и активным — это модно, позитивно» — интерактивная
площадка от представителей спортивных клубов, специалистов ФГБУ Сибирский
научно-клинический центр ФМБА России и КБ -51, бьюти-центров, при участии
музыкантов и вокалистов города.
Спортивная аллея
12.00 — «Игры нашего двора» — интерактивная площадка подвижных игр.
Танцевальная площадка
12.00 — «Оранжевое настроение» — площадка творческих мастер-классов, выставка-конкурс поделок к юбилею городского озера.
Водноспортивная база «Волна»
12.00 — парусная регата.


Берег озера (район «Колеса обозрения»)
13.00 — «Мечты сбываются!» — открытие восстановленной деревянной беседки.


Танцевально-концертный зал
13.00 — «Мой двор — моя забота» — подведение итогов первого этапа городского конкурса благоустройства дворовых территорий.

Сцена у фонтана
14.00 — «Самая поющая семья» — вокальный конкурс в формате караоке.

Партер парка
12:00 — 18.00 — территория отдыха, фудкорт, фотозоны.
12:00 — 18.00 — концертные программы, с участием творческих коллективов города, игровые развлекательные программы.
14.00 — награждение победителей фотоконкурса «Моя семья» (сцена)

Аллея звезд
12.00-18.00 — «Хроники Железногорска: история в лицах»: выставка ретро -фотографий; сувенирная лавка, фотозоны, мастер-классы, веселая вещевая лотерея, мини-экскурсии «Дело было так…»: истории из жизни города, музыкальная панорама «Радио советских лет», посудная лавка, «Туристическое бюро»: географическая викторина СССР, книжные выставки, настольные игры, дворовые игры.

Площадь у фонтана «Верность» в парке
Площадка «7Я»:
12.00-18.00 — выставки, фотозоны, игровые модули, аттракционы; литературные презентации, книжный квест, выступления детских творческих коллективов, спектакль «Обман-шоу» театра кукол «Золотой ключик», научное шоу и мастер классы от «Ньютон парка».

Сцена на стадионе «Труд»
18.00 — праздничная концертная программа с участием творческих коллективов города,
победителей конкурса семейного караоке, участников шоу — спектакля «Один в один на космических орбитах»;
20:30 — поздравление горожан с праздником официальными лицами;
21:00 — продолжение концертной программы;
21:45 — концертная версия проекта Госкорпорации «РОСАТОМ» «10 песен атомных городов»;
23:00 — праздничный фейерверк.

29 июля
Стадион «Труд»
09.00 — турнир по теннису.
Водноспортивная база «Волна»
12.00 — парусная регата.



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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Вчера, 13:12 | Статус: | Автор: Гость , Группа: Гости

Никому не кажется, что логичнее писать программу по времени и сбоку дописывать место проведения и ориентировочную продолжительность мероприятия, а не писать как сейчас - места проведения, а потом дату и время?

Читаешь программу сверху вниз, находишь удобное время. Если мероприятий в одно время несколько, выбираешь наиболее интересное. Вроде это логичнее чем бегать по программе туда сюда выискивая одинаковое время и сопоставляя когда что начнется и кончится.

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Дата: Вчера, 14:46 | Статус: | Автор: Горожанин , Группа: Гости

Гость, вы правы!
Однако формат текста и порядок мероприятий праздничной программы утверждает Управление культуры администрации, а местные СМИ только копируют текст. Поэтому я бы на вашем месте обратился в культуру и высказал свои пожелания)))

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