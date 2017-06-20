ДРУЖНО НА ПОКОС!
27 июня в Железногорске в День молодежи пройдет городской конкурс косарей «Зелёные гонки»
Место действия - партер клуба «Спутник». К участию приглашаются команды специалистов, имеющих опыт работы бензо–триммерами.
Для каждой команды из трёх человек будут подготовлены деляны длиной 24 м. Участники распределяются по зелёной трассе на равноудалённом друг от друга расстоянии
Первый участник эстафеты, скосив траву на своём участке, передаёт триммер второму члену команды, второй - третьему. После того, как трава скошена, приступают в той же последовательности её сгребать в копну. В финале работы, Далее к работе приступают эксперты, которые проверяют качество проделанной работы. При косьбе не должно оставаться нескошенных участков, важна высота оставшихся травяных «пеньков» – чем ниже, тем лучше. За каждый нескошенный метр травы дается 1 штрафное очко (20 секунд).
Запись команд, желающих принять участие в состязаниях, идёт по телефонам 75 – 45 – 58, 75 – 23 – 24 в рабочее время.
При неблагоприятной погоде возможны сокращения и изменения программы.
фото: sibdepo.ru
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