В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ЕВГЕНИЙ БАЛАШОВ

Смотрите программу «Открытая студия» в четверг, 3 августа

В чем заключается миссия депутата? Сколько свободного времени требуется на эту общественную работу? Какие вопросы в ведении железногорских парламентариев? Могут ли они реально повлиять на решение существующих проблем и что думают о непростой ситуации, происходящей с железногорским энергетическим комплексом? На эти и другие вопросы ответит депутат Евгений Балашов.

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в четверг, 3 августа в 12.30.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Вопросы по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.