ПРИГЛАШАЕТ СИБИРЬ ПРАВОСЛАВНАЯ!

В Красноярске проходит крупнейшая на территории Сибири юбилейная выставка-ярмарка «Сибирь православная-2017»

По этому случаю Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершил торжественный молебен перед иконой «Всецарица».

Выставка собрала более 200 участников из 12 стран. Это монастыри и храмы Италии, Греции, Сирии, Молдавии, Украины, Беларуси, Грузии, Черногории, Палестины, Израиля, Узбекистана. Здесь представлены 39 регионов России. Участники привезли различные православные товары, церковные облачения, иконы и произведения христианского искусства, православную литературу.

В отдельном павильоне представлены особо ценные святыни Красноярской митрополии - иконы Божией Матери «Всецарица», «Казанская», «Владимирская» и другие святыни. Впервые участвуют Патриарший монастырь Святой Феклы (Сирия) с иконой с частицей мощей Святой Феклы; Патриарший монастырь города Бари (Италия), на стенде которого можно увидеть миро от мощей Николая Чудотворца. Также посетители могут увидеть экспонаты первого в России музея современного православного искусства из Лесосибирска.

12 июня впервые в Красноярске выступит известнейший в России миссионер и проповедник — протоиерей Андрей Ткачев (Москва). Пройдут ежедневные лекции известного ученого, публициста Марианны Дворецкой (Санкт-Петербург), состоятся встречи с красноярскими священниками. Посетителей ярмарки ждут мастер-классы по обучению колокольному звону (12 и 13 июня), концерты духовной музыки, выступления воспитанников воскресных школ.

Выставка-ярмарка «Сибирь православная» продлится до 13 июня включительно. Время работы: с 10:00 до 19:00. Место проведения: ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь». Вход свободный.

Фото с сайта Красноярской Епархии