Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ЦВЕТЫ НА АСФАЛЬТЕ

ЦВЕТЫ НА АСФАЛЬТЕ
09.06.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорский парк культуры и отдыха своими рисунками украсили учащиеся
ПАСПОРТ ИЗ РУК ПОЛИЦИИ

ПАСПОРТ ИЗ РУК ПОЛИЦИИ
09.06.17 | Главные темы / Cобытия
В рамках Дня открытых дверей состоялось торжественное вручение паспортов юным
ЗИМА УЖЕ БЛИЗКО

ЗИМА УЖЕ БЛИЗКО
09.06.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске идет подготовка к новому отопительному сезону
ПРИГЛАШАЕТ СИБИРЬ ПРАВОСЛАВНАЯ!

ПРИГЛАШАЕТ СИБИРЬ ПРАВОСЛАВНАЯ!
09.06.17 | Главные темы / Cобытия
В Красноярске проходит крупнейшая на территории Сибири выставка-ярмарка «Сибирь
ЖЕЛЕЗНОГОРСК СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
09.06.17 | Главные темы / Cобытия
Отпраздновать День города в Железногорск приглашают бывших жителей ЗАТО 

ПРИГЛАШАЕТ СИБИРЬ ПРАВОСЛАВНАЯ!

09.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 65 | Автор: Галина Процкая

В Красноярске проходит крупнейшая на территории Сибири юбилейная выставка-ярмарка «Сибирь православная-2017»

По этому случаю Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершил торжественный молебен перед иконой «Всецарица».

Выставка собрала более 200 участников из 12 стран. Это монастыри и храмы Италии, Греции, Сирии, Молдавии, Украины, Беларуси, Грузии, Черногории, Палестины, Израиля, Узбекистана. Здесь представлены 39 регионов России. Участники привезли различные православные товары, церковные облачения, иконы и произведения христианского искусства, православную литературу.
В отдельном павильоне представлены особо ценные святыни Красноярской митрополии - иконы Божией Матери «Всецарица», «Казанская», «Владимирская» и другие святыни. Впервые участвуют Патриарший монастырь Святой Феклы (Сирия) с иконой с частицей мощей Святой Феклы; Патриарший монастырь города Бари (Италия), на стенде которого можно увидеть миро от мощей Николая Чудотворца. Также посетители могут увидеть экспонаты первого в России музея современного православного искусства из Лесосибирска.

12 июня впервые в Красноярске выступит известнейший в России миссионер и проповедник — протоиерей Андрей Ткачев (Москва). Пройдут ежедневные лекции известного ученого, публициста Марианны Дворецкой (Санкт-Петербург), состоятся встречи с красноярскими священниками. Посетителей ярмарки ждут мастер-классы по обучению колокольному звону (12 и 13 июня), концерты духовной музыки, выступления воспитанников воскресных школ. 

Выставка-ярмарка «Сибирь православная» продлится до 13 июня включительно. Время работы: с 10:00 до 19:00. Место проведения: ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь». Вход свободный.

Фото с сайта Красноярской Епархии



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 5+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

"ВСЕЦАРИЦА" - С АФОНА В СИБИРЬ!
18 апреля 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Железногорцы приняли участие во встрече чудотворной иконы Божией Матери "Всецарица", доставленную в Красноярск со Святой Горы Афон 
БЕГИ ЗА МНОЙ, СИБИРЬ

БЕГИ ЗА МНОЙ, СИБИРЬ
22 января 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
24 января пройдет «Третий Железногорский Зимний Рогейн»
СИБИРЬ - ДОНБАССУ

СИБИРЬ - ДОНБАССУ
28 февраля 2015 | Раздел: Главные темы / Телепередачи
В Железногорске завершился сбор гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР. Смотрите сюжет на эту тему
ПРАВОСЛАВНАЯ ЯРМАРКА ПРИГЛАШАЕТ

ПРАВОСЛАВНАЯ ЯРМАРКА ПРИГЛАШАЕТ
7 июня 2012 | Раздел: Cобытия
••• С 8 по 13 июня железногорцы смогут посетить выставку-ярмарку "Православная Русь" с участием 200 храмов и монастырей России, Греции, Израиля, Украины, Белоруссии и Молдовы

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Вольдемар, в новости: "ПИТЕР" ПРЕОБРАЗИТСЯ
Неравнодушный, в новости: НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ!
Неравнодушный, в новости: НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ!
Вольдемар, в новости: ДВИЖЕНИЕ С КОМФОРТОМ
Антисекта, в новости: ДУРМАН НАД ГОРОДОМ?
Прохожий, в новости: ДУРМАН НАД ГОРОДОМ?
Неравнодушный, в новости: НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ!
Неравнодушный, в новости: ДА НАМ ПОФИГУ!
Гость Гость, в новости: НА ПРАЗДНИКЕ ДЕТСТВА

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Бойца ММА Амриева передали чеченской полиции
Чемпиона мира по ММА Мурада Амриева, ранее задержанного в Брянске, передали сотрудникам МВД по Чеченской республике.

ЕС потребовал от Киева выдавать паспорта жителям Крыма и Донбасса
Глава представительства Евросоюза на Украине Хюг Мингарелли заявил, что ЕС не поддерживает инициативу президента страны Петра Порошенко о выдаче жителям Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса паспортов старого образца.

Военный вертолет Болгарии упал в Черное море
Военный вертолет упал в Черное море у берегов Болгарии во время учений, пострадали три члена экипажа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Болгарии.

Поклонская показала документы на квартиру в Донецке
Депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская опубликовала на своей странице в Facebook документы, подтверждающие, что квартира, которая фигурирует в сообщениях организации Transparency International, принадлежит другому человеку.

Названа причина высоких цен в Крыму
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев признал существование картельного сговора в Крыму и Севастополе, в результате которого цены на продукты и товары были завышены. Об этом сообщает РИА Новости.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 29 МАЯ НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ! СВЕЖЕЕ ЛЕТО С ЗИМА УЖЕ БЛИЗКО ГОРОД БЕЗ СВЯЗИ  АВТОХАМА К ОТВЕТУ!

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Июнь 2017 (60)
Май 2017 (159)
Апрель 2017 (171)
Март 2017 (167)
Февраль 2017 (144)
Январь 2017 (144)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.