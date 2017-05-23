ПРОЩАЛЬНЫЙ ЗВОНОК
23.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 53 | Автор: Галина Процкая
25 мая в школах города пройдут торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года
Аттестат о среднем (полном) общем образовании по окончании 11-ти классов в этом году получат 376 учеников. Документ об основном общем образовании по окончании 9-ти классов.получат 647 школьников.
Выпускные балы для 11-классников пройдут в Железногорске 24 июня. А уже в этот четверг, 25 мая, для выпускников городских школ прозвенят прощальные "Последние звонки".
Фото Алины Маташовой и Татьяны Охотниковой
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