ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
11.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 180 | Автор: Галина Процкая
Последний звонок для железногорских выпускников прозвенит 25 мая
В этом учебном году аттестаты об окончании школы получат 539 выпускников. 430 из них - учащиеся 11-х классов муниципальных общеобразовательных школ Железногорска, 80 человек выпускает Школа космонавтики, 17 - Кадетский корпус, 12 аттестатов вручат выпускникам Железногорской школы № 1.
Аттестат о среднем общем образовании по окончании девяти классов получат 743 ученика. Выпускные балы для одиннадцатиклассников пройдут в городе в субботу, 23 июня, сообщает муниципальный портал.
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