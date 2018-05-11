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Последний звонок для железногорских выпускников прозвенит 25 мая



В этом учебном году аттестаты об окончании школы получат 539 выпускников. 430 из них - учащиеся 11-х классов муниципальных общеобразовательных школ Железногорска, 80 человек выпускает Школа космонавтики, 17 - Кадетский корпус, 12 аттестатов вручат выпускникам Железногорской школы № 1.



Аттестат о среднем общем образовании по окончании девяти классов получат 743 ученика. Выпускные балы для одиннадцатиклассников пройдут в городе в субботу, 23 июня, сообщает муниципальный портал.