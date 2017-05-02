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БАНКОВСКАЯ ЛОВУШКА

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Редакция "Свежего ТВ" обратилась в представительство Центробанка по вопросу
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62 железногорца пострадали от укусов клещей
ОГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ

ОГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ
02.05.17 | Главные темы / Cобытия
 В Железногорске начали работу садоводческие маршруты
В ПОХОД НА АЛТАЙ

В ПОХОД НА АЛТАЙ
02.05.17 | Главные темы / Происшествия
15-летний подросток из Железногорска уехал на попутках на Алтай
ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ
02.05.17 | Главные темы / Cобытия
В рамках празднования 72-й годовщины Победы в Железногорске начались

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ

02.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 97 | Автор: Галина Процкая
Программа праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
2 мая 
Центральная городская библиотека им. М.Горького
2 – 7 мая
Организация скайп-общения детей ВОВ и тружеников тыла

3 мая 

Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского
18:30 Праздничный концерт преподавателей и учащихся ДШИ, посвященный Дню Победы
4 мая
Музей археологии им. Е.С. Аннинского, п.Подгорный
4–12 мая

 Акция «Книга памяти. Впиши своего ветерана»
 Зал торжественных обрядов (ул. Курчатова 42)
11:00 Вечер-встреча ветеранов ВОВ и тружеников тыла ГХК

5 мая
 Дворец культуры
14:00
 		 Угощение солдатской кашей участников торжественного собрания, посвящённого Дню Победы
16:00 Городское торжественное собрание и концерт артистов Театра оперетты для ветеранов ВОВ, тружеников тыла, детей войны
ДК «Юность» (мкрн.Первомайский)
12:00 «Майский вальс» - вечер отдыха для ветеранов ВОВ и тружеников тыла
Детская школа искусств №2, пос.Подгорный
16:00 Концерт, посвященный празднованию Победы «Мы этой памяти верны»
Площадка у памятника героям, павшим в годы войны 1941-1945 гг., пос. Тартат
12:00 Митинг, посвящённый празднованию 72-й годовщины Дня Победы
13:00 «Песни войны» - праздничная концертная программа (в здании библиотеки)
 Библиотека №9, пос.Новый Путь
16:00 Встреча с тружениками тыла «Пока стучат сердца – помните!»
 Клуб «Октябрь», пос.Шивера
12:00
Торжественный митинг и праздничный концерт

7 мая

Площадь Победы
12:00 Торжественное открытие общественно-патриотической акции «Вахта памяти»
12:00 – 16:00 Вахта памяти

8 мая

 Площадь Победы
12:00 – 16:00 Вахта памяти
 Клуб «Росинка» д.Додоново
12:00
Торжественный митинг и праздничный концерт

9 мая

 Площадь им.Ленина
09:30 Сбор участников ВОВ
10:00 Концерт народного самодеятельного коллектива «Золотые планки» Дворца культуры
10:30 Праздничное шествие от площади Ленина по улицам города до площади Победы
 Площадь Победы
11:00 Торжественный митинг, посвящённые празднованию 72-й годовщины со дня  Великой Победы
12:00 Концертная программа самодеятельных творческих коллективов города
Парк культуры и отдыха
 Центральная аллея
12:00 Торжественное открытие Вахты памяти у фото галереи «Бессмертный полк»
с 12:00 «Дорога Победы» - экспозиция под открытым небом
с 12:00 «Победе посвящается» - выставка работ учащихся Детской художественной школы
с 13:00 «Я помню! Я горжусь!» - патриотическая акция, посвященная участникам войны
 Аллея творчества
с 12:00 «Рисуем победу!» - творческая мастерская  для детей
 Площадка «Собольки» (район Колеса обзора)
с 12:00 «Курс молодого бойца» - интерактивная площадка – знакомство с основами военной службы
16:00 «Костёр памяти» - фестиваль военной песни и поэзии
Площадь у фонтана
13:00 «Помнит сердце, не забудет никогда!» - концертная программа
13:00 «Долгожданная весна» - общественная творческая акция
17:00 «Встречаем Победу!» - концерт духового оркестра (г.Красноярск)
Дом культуры «Старт» пос.Подгорный
11:00 Торжественный митинг, посвящённый празднованию 72-й годовщины Великой Победы
12:30 «Голубой огонек» для ветеранов войны и тружеников тыла
 


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