ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ
02.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 97 | Автор: Галина Процкая
|2 мая
Центральная городская библиотека им. М.Горького
|2 – 7 мая
|
Организация скайп-общения детей ВОВ и тружеников тыла
|
3 мая
Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского
|18:30
|Праздничный концерт преподавателей и учащихся ДШИ, посвященный Дню Победы
|
4 мая
Музей археологии им. Е.С. Аннинского, п.Подгорный
|4–12 мая
|Акция «Книга памяти. Впиши своего ветерана»
|Зал торжественных обрядов (ул. Курчатова 42)
|11:00
|Вечер-встреча ветеранов ВОВ и тружеников тыла ГХК
|
5 мая
|14:00
|Угощение солдатской кашей участников торжественного собрания, посвящённого Дню Победы
|16:00
|Городское торжественное собрание и концерт артистов Театра оперетты для ветеранов ВОВ, тружеников тыла, детей войны
|
ДК «Юность» (мкрн.Первомайский)
|12:00
|«Майский вальс» - вечер отдыха для ветеранов ВОВ и тружеников тыла
|Детская школа искусств №2, пос.Подгорный
|16:00
|Концерт, посвященный празднованию Победы «Мы этой памяти верны»
|
Площадка у памятника героям, павшим в годы войны 1941-1945 гг., пос. Тартат
|12:00
|Митинг, посвящённый празднованию 72-й годовщины Дня Победы
|13:00
|«Песни войны» - праздничная концертная программа (в здании библиотеки)
|Библиотека №9, пос.Новый Путь
|16:00
|Встреча с тружениками тыла «Пока стучат сердца – помните!»
|Клуб «Октябрь», пос.Шивера
|12:00
|
Торжественный митинг и праздничный концерт
|
7 мая
Площадь Победы
|12:00
|Торжественное открытие общественно-патриотической акции «Вахта памяти»
|12:00 – 16:00
|Вахта памяти
|
8 мая
Площадь Победы
|12:00 – 16:00
|Вахта памяти
|Клуб «Росинка» д.Додоново
|12:00
|
Торжественный митинг и праздничный концерт
|
9 мая
Площадь им.Ленина
|09:30
|Сбор участников ВОВ
|10:00
|Концерт народного самодеятельного коллектива «Золотые планки» Дворца культуры
|10:30
|Праздничное шествие от площади Ленина по улицам города до площади Победы
|Площадь Победы
|11:00
|Торжественный митинг, посвящённые празднованию 72-й годовщины со дня Великой Победы
|12:00
|Концертная программа самодеятельных творческих коллективов города
|
Парк культуры и отдыха
Центральная аллея
|12:00
|Торжественное открытие Вахты памяти у фото галереи «Бессмертный полк»
|с 12:00
|«Дорога Победы» - экспозиция под открытым небом
|с 12:00
|«Победе посвящается» - выставка работ учащихся Детской художественной школы
|с 13:00
|«Я помню! Я горжусь!» - патриотическая акция, посвященная участникам войны
|Аллея творчества
|с 12:00
|«Рисуем победу!» - творческая мастерская для детей
|Площадка «Собольки» (район Колеса обзора)
|с 12:00
|«Курс молодого бойца» - интерактивная площадка – знакомство с основами военной службы
|16:00
|«Костёр памяти» - фестиваль военной песни и поэзии
|
Площадь у фонтана
|13:00
|«Помнит сердце, не забудет никогда!» - концертная программа
|13:00
|«Долгожданная весна» - общественная творческая акция
|17:00
|«Встречаем Победу!» - концерт духового оркестра (г.Красноярск)
|Дом культуры «Старт» пос.Подгорный
|11:00
|Торжественный митинг, посвящённый празднованию 72-й годовщины Великой Победы
|12:30
|«Голубой огонек» для ветеранов войны и тружеников тыла
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