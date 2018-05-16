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ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

16.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 205 | Автор: Галина Процкая

19 МАЯ в городском парке пройдёт традиционный субботник “Все на ПАРКовку”

Городской парк культуры и отдыха приглашает железногорсцев принять участие в весенней генеральной уборке.

На субботнике планируется удаление аварийных и больных деревьев, очистка береговой территории, обрезка кустарников, сбор мелкой сорной поросли и бытового мусора.

Всех желающих принять участие в субботнике ждут 19 мая в 9:30 в парке у Главного фонтана.

фото из архива ПКиО



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