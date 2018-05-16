ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
16.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 205 | Автор: Галина Процкая
19 МАЯ в городском парке пройдёт традиционный субботник “Все на ПАРКовку”
Городской парк культуры и отдыха приглашает железногорсцев принять участие в весенней генеральной уборке.
На субботнике планируется удаление аварийных и больных деревьев, очистка береговой территории, обрезка кустарников, сбор мелкой сорной поросли и бытового мусора.
Всех желающих принять участие в субботнике ждут 19 мая в 9:30 в парке у Главного фонтана.
фото из архива ПКиО
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
29 апреля 2014 | Раздел: Cобытия••• Первомайское шествие и митинг состоятся по традиции в День Весны и Труда в Железногорске
20 мая 2013 | Раздел: Cобытия••• На территории городского парка прошел традиционный субботник «Все на ПАРКовку!» (фото)
21 мая 2012 | Раздел: Cобытия••• "ПАРКовка" прошла на пять! 19 мая на субботник в городской парк пришло более 200 горожан
10 мая 2011 | Раздел: Cобытия14 мая в Парке культуры и отдыха пройдет традиционный городской субботник под девизом "Все на парковку!"
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Ксюша П., в новости: ПОБЕДА НА МАРШЕ
Иван Иван, в новости: ВАЖНАЯ ТЕМА
Сан4о, в новости: ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС
Гость, в новости: САЛАТ ОТ КБУ
Сан4о, в новости: САЛАТ ОТ КБУ
Пианков, в новости: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Гость, в новости: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Kellen, в новости: БИТВА С ЭКСТРАСЕНСОМ
Горожанин, в новости: ГОРЯЧАЯ КОРРЕКТИРОВКА
Неравнодушный, в новости: ГОРЯЧАЯ КОРРЕКТИРОВКА
Сан4о, в новости: ГОРЯЧАЯ КОРРЕКТИРОВКА