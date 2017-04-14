ВСТРЕЧАЕМ БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ

16 апреля в праздник Светлого Христова Воскресения в Красноярск будет доставлена частица Благодатного огня из Храма Гроба Господня в Иерусалиме

Неугасимую лампаду с Благодатным огнем доставят в Красноярск специальным рейсом, который приземлится в аэропорту «Емельяново» в 18.45. После этого святыня будет принесена в красноярский храм Рождества Христова (ул Щорса, 44а), откуда священнослужители и прихожане смогут перенести частицы Благодатного огня в свои приходы и дома.

В храме Благодатный огонь примет Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. После Великой вечерни частицы святыни будут доставлены в другие города Красноярской митрополии.

Ежегодно в Великую Субботу перед праздником Пасхи Христовой в храме Гроба Господня в Иерусалиме происходит чудо. В месте упокоения Иисуса Христа в виде сполохов с небес сходит Благодатный огонь. В храме загораются лампады и свечи в руках верующих. Первые минуты божественный огонь не обжигает, паломники умывают пламенем лицо, руки, очищая свои тела и души от грехов. И каждый год негасимые светильники, зажженные в Иерусалиме, разносятся по всему миру в тысячи православных храмов.

По информации пресс-службы Красноярской епархии

