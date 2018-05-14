НА СТРАЖЕ ЛЕСА

На территории ЗАТО действует особый противопожарный режим

- На время действия особого противопожарного режима запрещено разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ, - сообщил руководитель Управления ГО и ЧС Борис Новиков. - Меры наказания согласно кодексу об административных правонарушениях в противопожарный период становятся более жесткими: для граждан от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

- В Железногорске организованы патрульные группы. Совместно с полицейскими и сотрудниками Городского лесного хозяйства они будут проводить рейды, - отметил Борис Новиков.

В настоящее время в Красноярском крае действует особый противопожарный режим, на территории ЗАТО запретительные меры прописаны постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск.На сегодняшний день в лесных массивах зафиксировано 10 возгораний площадью 120 гектар. Наибольшая площадь возгорания зарегистрирована 30 апреля. С начала пожароопасного периода совершено 66 выездов пожарной охраны на тушение сухой травы площадью более 10 гектар. Все возгорания ликвидированы своевременно, дополнительные силы и средства привлечены не были.