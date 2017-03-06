АНДРЕЙ СПОЕТ НА "БИС"!

11 марта в Железногорске с концертной программой «Прикосновение» выступит солист группы «ЯХОНТ» Андрей Иголкин

Имя красноярского музыканта Андрея Иголкина неразрывно связано с популярной группой «Яхонт», которая уже более 25-ти лет имеет большой зрительский успех у сибиряков. Его песни поют звезды российской эстрады Любовь Успенская, Анжелика Варум, Александр Буйнов, Михаил Шуфутинский. <Искренняя и чувственная лирика, легкая ирония музыки Андрея Иголкина легко завоевывает сердца зрителей. Его виртуозное исполнение на гитаре и саксофоне, его баллады и душевные, глубокие, красивые песни о любви и о жизни всегда находят своего благодарного слушателя.

Сольный концерт состоит из авторских песен под аккомпанемент гитары, пианино, а также инструментальных студийных записей. В концерте также будут исполнены авторские композиции для саксофона и клавишных.