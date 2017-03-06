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АНДРЕЙ СПОЕТ НА "БИС"!

06.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 55 | Автор: Галина Процкая

АНДРЕЙ СПОЕТ НА "БИС"!

11 марта в Железногорске с концертной программой «Прикосновение» выступит солист группы «ЯХОНТ» Андрей Иголкин

Имя красноярского музыканта Андрея Иголкина неразрывно связано с популярной группой «Яхонт», которая уже более 25-ти лет имеет большой зрительский успех у сибиряков. Его песни поют звезды российской эстрады Любовь Успенская,  Анжелика Варум, Александр Буйнов, Михаил Шуфутинский. <Искренняя и чувственная лирика, легкая ирония музыки Андрея Иголкина легко завоевывает сердца зрителей. Его виртуозное исполнение на гитаре и саксофоне, его баллады и душевные, глубокие, красивые песни о любви и о жизни всегда находят своего благодарного слушателя.

Сольный концерт состоит из авторских песен под аккомпанемент гитары, пианино, а также инструментальных студийных записей. В концерте также будут исполнены авторские композиции для саксофона и клавишных.  

АНДРЕЙ СПОЕТ НА "БИС"!

Музыкант является автором и аранжировщиком большинства песен, исполняемых группой "Яхонт". Такие хиты как «Хатанга», «Летела пуля», «УАЗ», «Чистым полем», «Ковыль», ставшие визитной карточкой группы, были написаны Андреем Иголкиным.
Как настоящий профессионал своего дела, Иголкин многогранен в своём творчестве: композитор, автор и исполнитель, звукорежиссёр, мультиинструменталист.
Концерт Андрея Иголкина пройдёт 11 марта в 18 часов в Центре Досуга. Билеты продаются в кассе Центра Досуга. Справки по телефону 89130459323.


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