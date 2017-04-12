С ДНЕМ КОСМОНАВТИКИ!
12.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 48 | Автор: Галина Процкая
Поздравление Главы ЗАТО г.Железногорск Вадима Медведева и Главы администрации ЗАТО г.Железногорск Сергея Пешкова с Днём космонавтики
Уважаемые сотрудники АО «Информационные спутниковые системы» имени М.Ф. Решетнёва», филиала Центра космической связи «Железногорск», ветераны космической отрасли! Дорогие горожане!
Поздравляем вас с Днём космонавтики!
56 лет назад полёт советского космонавта Юрия Гагарина изменил мир. Благодаря ему и тем специалистам, которые участвовали в подготовке этого события, началась новая эпоха в освоении внеземного пространства. Этот прорыв в истории человечества стал отправной точкой для многих научных открытий, разработки передовых технологии в космической отрасли.
Наш Железногорск внес свою лепту в общее дело, в сохранение лидирующих позиций страны в освоении космоса.
Город и сейчас подтверждает за собой статус города высоких технологий. И все благодаря предприятиям, на которых работают высококлассные специалисты.
Желаем вам прорывных идей, новых свершений, перспективных проектов и осуществления всех замыслов! Счастья, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!
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