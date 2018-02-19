С ВЕЛИКОМ ПОСТОМ!

С понедельника, 19 февраля, у православных верующих начался Великий пост – самый долгий из многодневных постов, установленных церковью

Воздержанием от пищи и развлечений верующие в течение семи недель будут готовить себя к празднованию Пасхи, которая в этом году приходится на 8 апреля. Великий пост, самый древний из церковных постов, состоит из четыредесятницы – 40 дней, призванных напомнить о сорокадневном посте Спасителя в пустыне, и Страстной недели, когда верующие вспоминают страдания и распятие Христа, за которыми и последовало его Воскресение.

Христиане соблюдают этот пост с особенной строгостью, воздерживаясь от пищи животного происхождения и вина. Исключение составляют люди пожилого возраста, больные, маленькие дети, беременные и кормящие женщины, а также путешествующие.

При этом в церкви призывают не путать пост и диету, отмечая, что главное в посте – молитва, духовное очищение и совершенствование себя в стремлении уподобиться Христу. Священнослужители также отмечают, что миряне могут корректировать рацион, в зависимости от своего образа жизни.



