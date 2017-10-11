ОТПРАВЯТ НА СПЕЦСТОЯНКУ
11.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 115 | Автор: Татьяна Фирсова
В Железногорске будут эвакуированы бесхозяйные автомобили
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО Железногорск доводит до сведения владельцев автотранспортных средств о необходимости перемещения транспортных средств в предназначенное для хранения место.
- микроавтобус Хонда, цвет серый, г/н отсутствует, находящийся в парковочном кармане, в районе жилого дома № 8 пр. Юбилейный;
- Пежо, г/н Т 996 ЕК 124, находящийся на проезжей части, в районе жилого дома № 14 ул. 22 Партсъезда;
- SAAB 9000, г/н Е 698 АХ 24, находящийся на проезжей части, в районе жилого дома №5 ул. 22 Партсъезда;
- ВАЗ-2108, г/н Н 623 ЕС 124, находящийся на проезжей части, в районе жилого дома № 1 ул. 22 Партсъезда;
Согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2010 №11-66р «О порядке выявления, временного перемещения, хранения и утилизации брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск» указанные автотранспортные средства будут перемещены на специализированную стоянку по адресу: Красноярский край г. Железногорск, ул. Красноярская 47, для временного хранения, с возмещением расходов по перемещению и хранению транспортного средства за счет собственников транспортных средств, сообщает сайт admk26.ru.
- микроавтобус Хонда, цвет серый, г/н отсутствует, находящийся в парковочном кармане, в районе жилого дома № 8 пр. Юбилейный;
- Пежо, г/н Т 996 ЕК 124, находящийся на проезжей части, в районе жилого дома № 14 ул. 22 Партсъезда;
- SAAB 9000, г/н Е 698 АХ 24, находящийся на проезжей части, в районе жилого дома №5 ул. 22 Партсъезда;
- ВАЗ-2108, г/н Н 623 ЕС 124, находящийся на проезжей части, в районе жилого дома № 1 ул. 22 Партсъезда;
Согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2010 №11-66р «О порядке выявления, временного перемещения, хранения и утилизации брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск» указанные автотранспортные средства будут перемещены на специализированную стоянку по адресу: Красноярский край г. Железногорск, ул. Красноярская 47, для временного хранения, с возмещением расходов по перемещению и хранению транспортного средства за счет собственников транспортных средств, сообщает сайт admk26.ru.
КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
12 января 2015 | Раздел: CобытияПорыв трубопровода в районе дома №27 по Ленинградскому проспекту произошел сегодня ночью
30 июня 2014 | Раздел: Происшествия••• В районе КПП №3а перевернулась иномарка. Есть пострадавшие.
5 июня 2014 | Раздел: Cобытия•••"Дым коромыслом” наблюдали сегодня и вчера железногорцы в районе трубопровода на площади Победы
7 мая 2012 | Раздел: Cобытия••• На территории ЗАТО Железногорск больше всего клещей в районе садов за КПП
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Галина Процкая, в новости: КУБОК СИБИРИ
Житель, в новости: КУБОК СИБИРИ
Галина Процкая, в новости: НАРОДНЫЙ ОПРОС
Николай, в новости: НАРОДНЫЙ ОПРОС
Гость, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Так это надувательство, в новости: ПОДВЕЛА НЕПОГОДА
ГортеплоЭнерго, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Житель города, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Татьяна Фирсова, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Виктор, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Жека, в новости: ПОДВЕЛА НЕПОГОДА
НОВОСТИ ЧАСА
XML error in File: http://news.rambler.ru/rss/head/
XML error: StartTag: invalid element name at line 2
XML error: StartTag: invalid element name at line 2