ОТПРАВЯТ НА СПЕЦСТОЯНКУ

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11.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 115 | Автор: Татьяна Фирсова

В Железногорске будут эвакуированы бесхозяйные автомобили
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО Железногорск доводит до сведения владельцев автотранспортных средств о необходимости перемещения транспортных средств в предназначенное для хранения место.

- микроавтобус Хонда, цвет серый, г/н отсутствует, находящийся в парковочном кармане, в районе жилого дома № 8 пр. Юбилейный;
- Пежо, г/н Т 996 ЕК 124, находящийся на проезжей части, в районе жилого дома № 14 ул. 22 Партсъезда;
- SAAB 9000, г/н Е 698 АХ 24, находящийся на проезжей части, в районе жилого дома №5 ул. 22 Партсъезда;
- ВАЗ-2108, г/н Н 623 ЕС 124, находящийся на проезжей части, в районе жилого дома № 1 ул. 22 Партсъезда;

Согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2010 №11-66р «О порядке выявления, временного перемещения, хранения и утилизации брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск» указанные автотранспортные средства будут перемещены на специализированную стоянку по адресу: Красноярский край г. Железногорск, ул. Красноярская 47, для временного хранения, с возмещением расходов по перемещению и хранению транспортного средства за счет собственников транспортных средств, сообщает сайт admk26.ru.


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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: 14 октября 2015 12:54 | Статус: | Автор: Анатолий , Группа: Гости

Брошенные уберут,а машина которые паркуют на газонах вдоль дороги?Не пора ли за них браться.В городе,что не газон,так проезжая часть стала.Выписывать штрафы-хороший доход был бы в бюджет.

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Дата: 14 октября 2015 19:26 | Статус: Пользователь offline | Автор: Жека , Группа: Посетители

эта..!!!!.Юбилейный проезд -карман на против 49го забыли))))там волга газ 24 белый без колес уже полгода или год стоит.Его бы тоже определить на "спецобслуживание",а то место только занимает)))

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Дата: 15 октября 2015 11:38 | Статус: | Автор: Геннадий , Группа: Гости

ул. 60 лет ВЛКСМ дом 38 - два москвича (помоему..) белый и желтый.

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